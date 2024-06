El Nàstic vol reviure aquest diumenge l’esperit del ‘play-off’ 2014/2015

Tot es decidirà al Nou Estadi Costa Daurada diumenge a les 19.45 hores. Aquest és un dret que s’ha guanyat el Nàstic tant després de completar una temporada d’excel·lent acabant en segona posició, i també plantant cara al Ceuta en el seu estadi per sortir amb un valuós empat, una tasca que pocs equips han aconseguit aquesta temporada.

Acabant el play-off a casa el Nàstic va assolir el darrer ascens a Segona Divisió. El 2015, el Nàstic va empatar al camp del Huesca i va completar l’eliminatòria al Nou Estadi per 3-1 en un dia per a la història. Ara, els de Dani Vidal volen reviure l’esperit de l’equip de Vicente Moreno per emular la gesta i fer un pas més cap a l’ascens.

El recorregut del play-off 2014/2015 va ser similar, però el camí, diferent. Llavors, el Nàstic de Vicente Moreno va ser líder del grup 3 de Segona B amb 73 punts –només dos més dels que ha aconseguit enguany–. En aquell moment, el primer no pujava directament a Segona, sinó que havia de disputar una única eliminatòria contra un líder d’un altre grup de Segona B, amb la garantia de tenir una segona oportunitat en cas de perdre.

El Nàstic es va enfrontar al Huesca amb el primer duel a l’Alcoraz. El resultat va ser el mateix que van aconseguir els de Dani Vidal a Ceuta: un empat. Amb tot, els duels no van tenir res a veure. El darrer diumenge, Nàstic i Ceuta es van igualar sobre la gespa en un duel que va tenir dos gols per banda i, fins i tot un més anul·lat per cadascú. Els pocs més de 90 minuts van donar per expulsions i més ocasions. D’altra banda, a Huesca els dos equips van signar un empat a 0 de manual, sense ocasions clares per a cap dels dos equips.

Aquest respecte es va mantenir a la primera meitat de la tornada al Nou Estadi, però tot va canviar al segon temps. Davant dels 13.791 espectadors que van assistir a l’estadi aquell partit, l’equip de Vicente Moreno es va alçar per guanyar amb comoditat al Huesca.

Lago Júnior va obrir la llauna amb un xut des de la frontal, David Rocha va marcar el segon de cap després d’un centre excel·lent –i sorprenent– del davanter d’1,92 metres d’alçada Gorka Azkorra. Finalment, Marcos de la Espada, l’etern killer, va marcar el 3-0 final. Els aragonesos només van tenir protagonisme per maquillar el marcador en el temps de descompte.

Diumenge, els grana volen repetir la gesta del 2015. Des del tècnic Dani Vidal fins a jugadors com Alan Godoy han fet una crida perquè diumenge el Nou Estadi sigui una olla de pressió. De moment, ho estan aconseguint i és que el partit de tornada va començar el passat diumenge al Parc Francolí. A més, ja han demostrat aquesta temporada que són més que capaços i que en un Nou Estadi vestit de gala, l’equip demostra perquè és el millor local del grup.

Ascensos compartits

El 31 de maig de 2015 també va ser especial per a un jugador de la plantilla actual del Nàstic. Gorka Santamaría va marcar un doblet contra el Villanovense per classificar el Bilbao Athletic a la final del play-off d’ascens. Llavors, el davanter tenia 20 anys i va acabar acompanyant el Nàstic a Segona.

De fet, aquell va ser també el seu últim ascens, que no l’últim intent, perquè el 2020/2021, en el play-off de pandèmia, va quedar-se a les portes de pujar a Segona Divisió amb el Badajoz, però va acabar caient contra l’Amorebieta. Diumenge, el davanter tindrà una nova oportunitat per repetir la seva història particular.