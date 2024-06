El Nàstic es prepara per rematar la feina en un Nou Estadi ple

El Nou Estadi Costa Daurada dictarà sentència aquest diumenge. El Nàstic de Tarragona buscarà rematar la feina contra el Ceuta en un duel en el qual s’espera ple a les graderies. Esperonats per l’afició, els de Dani Vidal volen demostrar perquè són el millor local del grup I classificant-se a la final del play-off d’ascens a Segona Divisió.

Aquesta temporada, el Nàstic ha demostrat que, en els dies grans, és capaç de brillar amb més intensitat. De fet, el duel contra el Deportivo de la Coruña, amb més de 13 mil ànimes a les graderies, va ser un dels millors de la temporada, anul·lant i dominant el que ha sigut l’equip invencible de la Primera Federació. Tampoc van fallar quan la darrera Marea grana de la temporada regular els va acompanyar a l’estadi Johan Cruyff per superar un partit clau per assolir la segona posició. Després de sobreviure amb nota a l’Alfonso Murube de Ceuta amb 2-2, l’eliminatòria parteix de nou de zero amb un Nàstic que li val l’empat per classificar-se.

Amb tot, els de Dani Vidal tenen molt clar que volen evitar les pròrrogues i volen recompensar l’escalf de l’afició amb tota una festa sobre la gespa. Per aconseguir-ho, hauran de superar un Ceuta que va mostrar les seves armes en el partit d’anada.

El conjunt de José Juan Romero es va mostrar més que perillós quan és capaç de dominar la pilota. El trident de Chrisantus Uche, Ale Meléndez i Cristian Rodríguez van desestabilitzar la medul·lar grana durant el primer temps amb una circulació de pilota ràpida i precisa entre les línies grana.

Amb tot, la zona creativa de Romero té una baixa important, perquè Cristian Rodríguez no podrà jugar a causa de l’expulsió del partit d’anada. Rodríguez era el principal enllaç entre el mig del camp i l’atac, però això no significa que l’equip perdi el seu potencial.

Rodri Ríos va demostrar que és el principal enemic a aturar. Amb un doblet a l’anada, és la bèstia negra de l’equip i va aconseguir burlar, en dues ocasions, el marcatge de la millor defensa de la categoria trobant escletxes on pocs jugadors les han vist. De fet, el segon gol va fer especial mal a l’eix de la defensa. Ríos va aconseguir rematar un centre lateral amb precisió, superant Nacho González. Això no ha fet més que reforçar al central andalús del Nàstic, que ja està preparat per a la segona ronda.

Rodri Ríos va demostrar que té un olfacte i un instint excel·lent, però també és perillós gràcies a les dues espases de l’atac del Ceuta. Aisar i Cedric Teguía van posar amb dificultats les bandes del Nàstic. El primer, amb una velocitat formidable que va portar més d’un maldecap mentre que Teguía va demostrar que sap amb precisió com fer arribar la pilota al seu davanter. De fet, el segon gol del Ceuta va sorgir de la connexió d’aquestes tres peces: Aisar va conduir l’esfèric i va generar espai, Cedric va posar la màgia amb un centre precís i Ríos va rematar.

El Nàstic ja ha localitzat els punts forts. Ara toca anul·lar-los amb la mateixa elegància que ha demostrat durant la temporada.

Xaranga, DJ i rebuda als jugadors per amenitzar la prèvia El Nàstic ha preparat diverses activitats per amenitzar la prèvia del duel contra el Ceuta de diumenge. De fet, la festa començarà a partir de les 17.45 h al Nou Estadi Costa Daurada, dues hores abans del partit. La Xaranga Guirigalls posarà la música i, a

les 18.10 h, l’autocar grana arribarà a l’estadi. A l’interior de l’estadi actuarà DJ Percu, així com una coreografia de la comparsa Platinum.

Et pot interessar