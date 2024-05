Dani Vidal: «La victòria de l'altre dia només ens dona el privilegi de dependre de nosaltres mateixos»

Dani Vidal ha comparegut aquest divendres en la roda de premsa prèvia a l'última jornada de campionat a Primera Federació, la penúltima de la temporada regular de la competició.

Després de sumar tres punts importantíssims al Johan Cruyff, els granes volen mantenir la segona posició i aconseguir els beneficis al Play-off d'ascens, davant un Rayo Majadahonda ja descendit El partit es disputarà aquest dissabte a partir de les 18 h al Nou Estadi Costa Daurada.

Últim partit de la Lliga regular. Bonic final amb un gran ambient a la grada a les portes del play-off. Però, cal guanyar sí o sí, contra un equip que ja ha perdut la categoria.

«Sí, la veritat és que som en un escenari ideal que suposo que fa temps haguéssim signat tots, però el que hem fet fins ara ja no serveix de res. Serveix això, per enfrontar el partit de demà amb garanties, amb il·lusió, amb moltes ganes i centrar-nos.»

«Hem de guanyar el partit, però amb la mateixa obligació que en la resta de partits. Nosaltres ens hem centrat a donar una molt bona versió, perquè és una cosa que hem parlat amb els nois, que quan som capaços de fer una versió com la de l'altre dia, el més normal, és que el partit te l'emportis, és el que depèn de tu.»

«Fer cada acció del partit com si fos l'última i amb l'ajuda de l'afició estic segur que si demà nosaltres posem tot el que hem de posar, estem concentrats i tindrem moltes opcions de guanyar el partit.»

Com està la plantilla? És difícil fer-los pensar en el pròxim partit i no en el Play-off en aquest moment?

«Bé, jo per a això estic molt tranquil, perquè com és un discurs que no ve de nou ara, sinó que des del principi de temporada ens hem centrat molt en el dia a dia, a aprofitar cada entrenament, que si un entrenament no està bé és un entrenament que no serveix de res, que són oportunitats que deixes d’aprofitar per millorar tant a nivell individual com col·lectiu i com aquest discurs ens ha anat bé, la veritat és que els nois estan molt convençuts i seguim en aquesta línia.»

Està tothom disponible?

«Sí, tenim alguna petita molèstia, però bé, com la setmana passada hi ha jugadors que porten molts minuts, que tenen alguna petita molèstia, però a aquestes alçades de la temporada si han de competir ho faran.»

Com estàs tu, Dani?

«Doncs mira, intento seguir igual que la resta de setmanes, molt tranquil, molt centrat a intentar millorar a l'equip, que les coses que es plantegen als nois, els missatges siguin clars, que ells se sentin còmodes.»

«Ens preocupem pels jugadors, que, al final, són ells els que juguen, i la veritat és que hi ha moltíssima tranquil·litat, i seguir el dia a dia que aquest camí ens ha portat a una posició en la qual hi hauria molts equips que volen estar, llavors hem d'aprofitar-ho i seguir pel mateix camí.»

Contra el Rayo Majadahonda vas jugar a la segona jornada i l'última, per tant, no serveix res del que vas preparar pel primer partit, no?

«Totalment, però és que ja, encara que no hi hagi canvis d’entrenadors o canvis de jugadors, un equip d’una volta, el més normal és que canviem, a excepció d’equips molt marcats, com són els filials»

«Ara ens arriba un Rayo Majadahonda, que va estrenar entrenador fa tres partits, un equip que sí, que ha descendit ja, però ja vam veure el Logroñés, vindran amb aquesta llibertat de voler fer un bon partit, perquè és un bon equip, que té bons jugadors.

«El que és evident és que hi ha hagut moments de la temporada que no han estat bé, perquè si no, no tindrien aquests canvis d’entrenadors, però els seus jugadors s'ho deixaran tot per intentar l’any que ve tenir un bon equip a Primera RFEF, o, si no, els nous jugadors joves que estran entrant que segur que estan molt il·lusionats en continuar l’any que ve el primer equip del Rayo Majadahonda, perquè estic segur que serà un bon equip de segona RFEF, un bon projecte per intentar pujar»

«I en el cas de l'entrenador més del mateix, al final no deixa de ser un entrenador jove, que segur que vol continuar l’any que ve, l’equip fa moltes coses bé i ens posarà les coses molt difícils segur.»

Com gestionaràs els minuts dels jugadors apercebuts de sanció?

«Nosaltres ficarem l'onze que creiem que és per guanyar el partit. Un partit que és el més important que hi ha, perquè el que vam aconseguir l’altre dia no ens assegura res, l’únic que hem guanyat és el privilegi de tenir l’última jornada i dependre de tu mateix. És evident que és un tema que està, però si l’hem de gestionar durant el partit, doncs en funció de com passi el partit ja ho farem.»

Et preocupa el nivell arbitral al Play-off?

«Ara podria ser molt políticament correcte i dir-te que no, però sí que és evident que qualsevol persona quan té un mal record no el pot esborrar, nosaltres encara tenim el record de Vigo.»

«Però igual que tens aquesta por com a persona, també vull dir-te que he tingut moltes converses, intento ser una persona molt propera als àrbitres, em transmeten una bona sensació que sempre tenen la voluntat de fer-ho bé, estic convençut que per part del comitè treballen molt en el dia a dia perquè els àrbitres es millorin, igual que nosaltres, igual que els jugadors»

«Estic segur que intentaran posar els àrbitres que millor estiguin preparats per al play-off, perquè també es juguen molt, pujar la categoria, igual que nosaltres som esportistes, i per aquesta part sí que tens aquesta preocupació, però alhora tens aquest optimisme que lluitaran per fer el millor possible, segur. »

S'espera una bona rebuda de l'afició a l'autobús del Nàstic. Aquestes coses com ajuden a l'equip?

«Sí, és evident que arriba el moment més important de la temporada, fins ara no ens havíem concentrat a casa, al final també sabem la categoria en la qual estem, una categoria totalment deficitària. Sempre que hem demanat res al club, sempre ha dit que sí»

«Sé perfectament el que hi ha aquí, sé perfectament en aquesta categoria els diners que es perden, i la veritat és que vull agraïr al club l’esforç. Ens van dir endavant, anem tots en la mateixa direcció.»

«Vindrem pel matí aquí, com sempre que fem quan juguem a la tarda, farem una activació, anirem a menjar junts, podem estar concentrats, pensant només en el partit, i la veritat és que segurament molta gent vindrà a la rebuda, i com he dit, és cosa d’anar tots en la mateixa direcció, club, empleats, afició, equip, personal tècnic, al final tots anem de la mà per intentar aconseguir l’objectiu.»

L'estadística diu que 3 dels 4 segons han pujat al Play-off, a tu això et sembla una casualitat? O pot ser un factor que invita a dir que cal quedar segon?

«Bé, crec que pot anar relacionat, perquè si un equip queda segon, el més normal que durant 38 jornades hagi estat més regular o hagi estat a millor nivell, ha obtingut millors resultats que tercer, quart o cinquè, ho vull veure així, al final també de vegades hi ha estadístiques que et diuen que els equips que entren a última hora, en l’última jornada amb aquesta pujada»

«Jo per a mi crec que el més important, l’altre dia va ser un cop de moral important, la victòria que vam tenir va ser un punt d’inflexió que de cara a tot l’equip i l’entorn crec que hem d’utilitzar demà i la veritat que molt content pel partit que es va fer, però ja ha passat i l’únic que ens ha de servir per a això, per defensar demà aquesta segona posició amb tot el que tenim dins.»

Consideres el partit de demà un bon simulacre de cara al Play-off?

«Sí, per descomptat, al final es nota, portem dies notant aquestes ganes que arribi dissabte, aquestes ganes que arribi el tram final de la temporada, però l’únic que li puc dir o demanar a la gent és això, no hem de tenir aquesta ànsia perquè arribi el cap de setmana sinó de disfrutar del dia a dia, jo als nois els hi dic molt, quan han anat malament algunes temporades tot esportista, tot club, tot aficionat té temporades dolentes i en aquell moment recordes les bones i quan estàs en les bones potser no en gaudeixes prou.»

«Doncs res, demà ja arribarà, avui a disfrutar de cada un del dia que tenim, demà concentrats, demanar-los que ens animin, jo sí que tinc aquesta esperança ja de veure el camp a rebentar perquè necessitem l’estadi, aquest estadi des de l’escalfament, els jugadors el dia del Depor ja ho deien que sortien a escalfar i ja comptaven que si hi podia haver set o vuit mil persones 35 o 40 minuts abans a l’estadi, això per als jugadors els dona molt, només que siguin conscients, que ens animin, que ells el primer gol el tenen que fer ells i a nosaltres després farem la resta segur.»

