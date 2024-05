El Nàstic escalfa per al ‘play-off’ amb l’objectiu de la segona posició

Només queda una jornada per tancar definitivament la lliga regular i encara poden haver-hi molts canvis pel que fa al play-off d’ascens a Segona Divisió. Vuit equips es dividiran en dos grups de quatre per lluitar per aconseguir les dues últimes places de l’ascens.

El format serà de dues eliminatòries a partits d’anada i tornada i sense la possibilitat dels penals: els equips més ben posicionats a la classificació seran els guanyadors si els duels acaben en empat després de la pròrroga.

Actualment, el Nàstic, el Barça Atlètic i el Celta Fortuna són equips de play-off. A l’altre grup, els classificats són el Córdoba, l’Ibiza, el Málaga i el Ceuta.

El Nàstic té entre cella i cella rematar la feina aquest cap de setmana contra el Rayo Majadahonda. Els grana s’enfronten contra el darrer classificat de la categoria per obtenir un triomf que els certifiqui la segona posició. En el pitjor dels casos, en cas de no aconseguir els tres punts, el Nàstic acabaria tercer, amb la tornada a casa en la primera eliminatòria, però amb rivals completament diferents respecte als que es trobaria en cas de quedar en segona posició.

Ara mateix, el Nàstic, segon, s’enfrontaria al Ceuta en la primera eliminatòria i jugarien en una hipotètica final contra el guanyador entre el Celta Fortuna i l’Ibiza. Malgrat això, tot pot canviar a la darrera jornada.

Només dos equips es disputen l’últim bitllet per participar en la fase d’ascens de categoria. La Ponferradina i la Cultural Leonesa competiran per acabar cinquens aquesta jornada.

La Ponferradina depèn de si mateixa per classificar-se, només haurà d’empatar o guanyar a casa contra el Teruel –ja descendit– al seu estadi. D’altra banda, la Cultural Leonesa ha de guanyar el Sestao River a casa –equip que es juga la permanència– i esperar la punxada de la Ponferradina. L’última jornada també servirà per distribuir la taula. Málaga i Ibiza es disputen la tercera o la quarta posició, mentre que els filials i el Nàstic competeixen per la segona, tercera i quarta plaça.

El Nàstic arriba amb bones sensacions recuperant l’aspecte ofensiu i mantenint la defensa fèrria El Nàstic de Dani Vidal ha demostrat durant aquesta temporada ser un os dur de rosegar. Els grana són la millor defensa de la categoria, només han rebut 24 gols en contra i, ara, arriben amb les sensacions recuperades. En les darreres dues jornades l’equip s’ha retrobat amb el gol amb la nova combinació d’Alan Godoy i Pablo Fernández a la punta d’atac.



D’altra banda, els grana han mantingut la defensa fèrria amb un recuperat Nacho González, però que es complementa amb la pressió de tot l’equip. Si el Nàstic aconsegueix marcar el primer gol, té la capacitat de patir per tancar el resultat. Amb tot, encara té el repte de completar una remuntada perquè els grana es mostren incòmodes quan necessiten remuntar un marcador en contra.

El Barça Atlètic, un filial ple de talent i gol que ha demostrat que li pot guanyar la possessió a tothom El Barça Atlètic es presenta al play-off d’ascens com un dels equips més dominadors amb la pilota. A més, això se suma a les velocitats dels seus extrems com és el cas de Pau Víctor. Aquesta combinació li ha valgut per ser el pitxitxi de la categoria. El Nàstic va anul·lar el seu joc associatiu al complet i, malgrat això, els blaugrana van saber trobar uns forats per estavellar una pilota al travesser i retallar distàncies a l’últim minut.



Aquesta facilitat de cara a porta fa que els de Rafa Márquez siguin tot un perill quan dominen la pilota. Quan el Barça Atlètic porta la batuta, en rares ocasions deixa el marcador amb només un gol a favor. A Pau Víctor se li sumen jugadors que han entrat en dinàmica del primer equip com Marc Guiu.

El Celta Fortuna, pur potencial golejador que només el Nàstic ha sabut aturar en els dos partits El Celta Fortuna és l’equip més golejador de tot el grup I de Primera Federació. El filial gallec ha demostrat durant tota la temporada la seva facilitat de cara a porta. Els gallecs són veloços, experts en les transicions que culminen amb les seves bales als extrems. A més, també han demostrat un especial talent amb els gols des de fora de l’àrea.



D’aquesta manera, Alfon González, Pablo Durán i Raúl Blanco competeixen per ser el pitxitxi amb 13, 12 i 11 gols respectivament. A més, de cara al play-off els gallecs podrien comptar amb el reforç d’Hugo Álvarez, jugador del filial que s’ha perdut el tram final de temporada per pujar a ajudar al primer equip. Només hi ha un equip que ha deixat la porteria a zero contra el Celta en els dos partits de lliga: el Nàstic.

La Ponferradina, un segur en defensa amb dificultats en atac que ha de certificar el ‘play-off’ La Ponferradina va caure davant la intensitat i la necessitat per assolir la permanència del Sabadell en la darrera jornada de lliga. Això ha fet que tingui pendents els deures d’entrar en el play-off a l’última jornada contra el Teruel. Amb Juanfran Moreno a la banqueta, els del Bierzo van retrobar-se en el bon camí deixant la porteria a zero en quatre ocasions.



Malgrat això, els de Castella i Lleó continuen tenint dificultats de cara a porta amb Yuri com el màxim golejador amb cinc dianes. D’aquesta manera, les sensacions no són les millors, perquè han anat perdent de manera progressiva el coixí de punts per arribar a l’última jornada sense completar l’objectiu. La Ponferadina només seria rival d’un Nàstic segon classificat si guanya dissabte i perd el Celta Fortuna.

La Cultural Leonesa, el millor local de la categoria necessita una carambola per poder arribar al ‘play-off’ d’ascens Si la Cultural Leonesa ha arribat al darrer partit de la temporada sense poder entrar en el play-off d’ascens no és per una sagnia golejadora en contra. Els de Raul Llona només han rebut 25 gols i se situen com el millor local del grup I amb només una derrota en contra, el 17 de setembre, contra l’Osasuna Promesas.



Des de la greu lesió de Santi Samanes, els lleonesos s’han vist frenats completament en atac. Ni els exgrana Aarón Rey i Guillermo Fernández van aconseguir suplir el potencial de l’extrem. D’aquesta manera, amb 35 gols a favor, són l’equip que podria entrar al play-off amb les pitjors dades ofensives. Aquesta falta de gol els ha deixat en la complicada situació actual, amb empats a zero dolorosos contra el Real Unión i el Teruel a casa.

El Córdoba, un dels favorits per assolir l’ascens que arriba al ‘play-off’ amb embranzida L’equip entrenat per Ivan Ania arriba amb embranzida al play-off d’ascens. Els cordovesos estan completant una segona volta de vertigen amb onze victòries i només dues derrotes en els divuit partits disputats a la segona volta. Aquesta ratxa de triomfs va ser suficient per desbancar l’Ibiza i amenaçar el Castellón, però l’avantatge acumulat dels orelluts va impossibilitar la gesta.



El Córdoba brilla pel seu atac, sobretot per les bandes. Kuki Salazar i Cristian Carracedo són dues màquines de generar ocasions de gols. Això, sumat a la qualitat de Kike Márquez i un Antonio Casas encertat, fa que el problema amb el gol no existeixi. L’extrem Adilson també és una de les sorpreses. En defensa, brilla l’exgrana Carlos Albarrán, que és l’amo i senyor de la banda dreta.

L’UD Ibiza vol que l’entrada d’Onésimo Sánchez a la banqueta els propulsi en el ‘play-off’ Després de bregar amb el Castellón per la primera posició durant gairebé tota la temporada, l’UD Ibiza va perdre pistonada a la segona volta. De tocar el cel, els illencs es van haver de conformar per lluitar pel play-off. Dues victòries en dotze partits van ser el detonant per a la directiva illenca per fer fora al llavors entrenador Guillermo Fernández Romo.



Onésimo Sánchez va ser l’escollit per propulsar l’equip i fer tornar la il·lusió a un equip frustrat per no poder lluitar per l’ascens directe fins al final. Amb el nou tècnic acumulen dos empats i una victòria. Ja sense opcions de segons, l’Ibiza vol recuperar el domini i la superioritat que van demostrar a la primera volta. Això passa per reactivar un dels millors mig del camp de la lliga amb els exgrana Eugeni i Fausto Tienza.

El Málaga, la suma d’un bon atac amb una forta defensa que ha recuperat les bones sensacions El Málaga CF ha viscut un camí similar al del Nàstic en les darreres jornades. Els andalusos van poder certificar el play-off amb més marge que els tarragonins, però, amb la feina feta, van entrar en una voràgine de males sensacions. El mes d’abril va ser complicat, només va sumar una victòria, dos empats i una derrota.



A més, el darrer empat va arribar amb un gol a l’últim minut del porter Alfonso Herrero. El meta és un dels homes forts dels de Sergio Pellicer i candidat al Zamora amb 18 porteries a zero. De fet, el Málaga, igual que el Nàstic, és un dels menys golejats, amb 24 dianes en contra. De gol no en falta, Roberto n’acumula 15 i Dioni, 8. En la darrera jornada van recuperar les bones sensacions amb un 3-0 contra l’Antequera, on van ser superiors.

El Ceuta, un cinquè enganyós que arriba al ‘play-off’ en bona dinàmica golejadora i fort a casa L’AD Ceuta només podrà acabar la temporada en cinquena posició. Amb tot, no és un equip gens feble i arriba a la fase d’ascens amb la fortalesa de les darreres victòries, enfront dels dubtes dels equips del grup I com la Ponferradina i la Cultural Leonesa.



Des del retorn de la seva estrella, el davanter Rodri Ríos, l’equip entrenat per José Juan Romero s’ha reforçat en un atac en el qual també hi és present Dani Romera. L’exgrana té el paper de revulsiu i no ha tingut la temporada més golejadora, però en el darrer duel va recuperar l’olfacte. El punt fort del Ceuta és el seu estadi. Al Alfonso Murube suma set victòries consecutives i es troba invicte des del 3 de desembre. El fortí del Ceuta el podria patir el Nàstic si acaba segon.

