El Nàstic vol rematar la feina contra el Rayo Majadahonda sense mirar més enllà

El Nàstic de Tarragona s’acomiadarà de la lliga demà contra el Rayo Majadahonda. Els grana necessiten una victòria per certificar la segona posició i enfrontar-se, així, al Ceuta en la primera ronda del play-off d’ascens. Els de Dani Vidal hauran d’allargar la ratxa de victòries contra un Rayo Majadahonda que fa ja diverses setmanes que ha descendit de categoria com el cuer del grup I de Primera Federació.

El sorteig asimètric del calendari de Primera Federació té avantatges i inconvenients i contra el Rayo Majadahonda ha deixat una de les seves particularitats. El Nàstic es va enfrontar contra l’equip madrileny a la segona jornada de lliga, concretament el 2 de setembre. Ara, mesos després, els grana tornaran a jugar contra els madrilenys a la darrera jornada, nou mesos després.

Des del duel de la primera volta ha passat un món. Llavors, el Nàstic es va trobar un duel marcat per les fortes pluges i també per un gol desafortunat en el segon minut de partit. Amb tot, els grana van ser capaços d’empatar amb un gol de Pablo Fernández. Ara, el Rayo Majadahonda arriba a Tarragona com un equip ja descendit des de fa setmanes. En aquesta trajectòria, han passat fins a quatre entrenadors per la banqueta per assolir la permanència. El darrer és Jesús Arribas que, als seus 26 anys, és un dels entrenadors més joves de la categoria i ha entrat per acabar la temporada.

El Rayo Majadahonda no s’hi juga res a nivell esportiu, però sí que tenen molt a guanyar de cara al darrer partit de lliga. Tant Arribas com la resta de la plantilla volen aprofitar els darrers minuts a Primera Federació i reivindicar-se. A l’esquema d’Arribas hi ha diversos jugadors joves amb ganes de fer-se un lloc a la categoria.

El porter Dani Martín és una de les promeses de l’equip i ha sigut titular sempre que ha pogut jugar per davant d’un exgrana Cheikh Sarr que també ha tingut els seus minuts. Pablo Pascual i Samu Expósito, de 18 anys, dominen la medul·lar i la línia defensiva no passa dels 25 anys, amb el lateral Rodrigo Abajas fent-se important en l’esquema de Jesús Arribas.

Alerta groga al Nàstic

Dani Vidal tindrà un maldecap més per aquesta darrera jornada. Fins a cinc jugadors estan apercebuts i, si veuen una groga contra el Rayo, es perdrien el primer duel de play-off. Al mig del camp, Montalvo no podrà jugar per sanció mentre que Gorostidi i Óscar Sanz estan a una de la suspensió. Joan Oriol i Marc Fernández se sumen a una llista que completa Godoy, el jugador més en forma de l’equip.