Tarragona tindrà una pantalla gegant per veure el 'play-off' del Nàstic

Tarragona tindrà una pantalla gegant per poder veure els partits que el Nàstic disputarà a fora de casa durant el 'play-off'. Segons ha confirmat Diari Més, el club grana, Tarragona Ràdio i l'Ajuntament fa setmanes que hi treballen.

Ara per ara, es desconeix quin serà l'emplaçament de la pantalla. No es podria descartar que la plaça de la Font torni a acollir-la, un espai on ja es va poder veure en grans dimensions la final del 'play-off' d'ascens de l'any 2022.

El 'play-off' d'ascens a Segona Divisió començarà el cap de setmana de l'1 i 2 de juny.