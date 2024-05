Al Nàstic li van bé els dissabtes: acumula onze partits sense conèixer la derrota

Les lligues posen als equips on es mereixen. Després de tota una temporada de competició, amb només un partit pendent, el Nàstic se situa com el segon millor equip, només per sota del Deportivo de la Coruña, un projecte superior econòmicament. Els de Dani Vidal han aconseguit aquesta gesta gràcies a la seva regularitat. A més, el duel contra el Barça Atlètic també va servir per ratificar que el dissabte és el dia de la sort dels grana.

El conjunt de Dani Vidal no ha perdut cap dels partits que s’han jugat en dissabte aquesta temporada. Enguany els grana només han disputat onze jornades en dissabte i han acumulat un total de set victòries i quatre empats, mantenint-se invictes. La darrera va ser la setmana passada, quan el Nàstic va guanyar i dominar el Barça Atlètic al seu estadi. Aquesta victòria va ser el primer pas per acabar la temporada en segona posició.

L’anterior jornada, contra l’SD Logroñés al Nou Estadi Costa Daurada, també va acabar amb victòria grana per 2-1, un triomf que va consolidar el bitllet per participar en el play-off d’ascens. La sort dels dissabtes va començar ben aviat. En la primera jornada de la competició, el nou Nàstic de Dani Vidal s’estrenava contra l’Arenteiro al Nou Estadi el 26 d’agost.

Llavors, el Nàstic va superar el conjunt gallec amb un gol de Nacho González. El triomf va suposar més que començar la temporada amb bon peu. També va servir per trencar una maledicció de tretze temporades sense guanyar el primer partit de lliga.

Al llarg dels onze dissabtes que s’han jugat aquesta temporada amb partit grana, el Nàstic ha viscut grans moments de forma. El conjunt de Dani Vidal va superar per un contundent 3-0 a la Cultural Leonesa quan l’equip aterrava a Tarragona com el flamant líder de la Primera Federació. També va ser un dissabte quan el Nàstic es va emportar els tres punts en el camp enfangat de l’Arenteiro.

També va haver-hi el triomf de mèrit al camp del Lugo amb un solitari gol d’Andy Escudero que va mantenir el Nàstic líder en la sisena jornada de competició. D’altra banda, els dissabtes tampoc van evitar duels menys inspirats per part del Nàstic, com per exemple els empats a zero contra el Cornellà a l’RCDE Stadium i contra la Ponferradina al Nou Estadi Costa Daurada. Amb tot, cap d’aquests partits va acabar amb derrota.

L’últim partit que es va perdre en dissabte va tenir lloc la temporada passada i, precisament, al Johan Cruyff. Els grana van caure per 1-0 contra el Barça Atlètic en el segon partit amb Dani Vidal com a primer entrenador del Nàstic. De fet, des que és a la banqueta, el Nàstic acumula nou victòries, sis empats i una derrota.

Aquest dissabte els grana buscaran mantenir la ratxa en un partit clau contra el Rayo Majadahonda. Si el Nàstic guanya, s’assegura entrar al play-off en segona posició. Serà una bona oportunitat per mantenir la bona sort amb un Nou Estadi Costa Daurada que s’espera ple fins a la bandera per acomiadar la lliga i saludar el play-off de la millor manera.