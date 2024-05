Dani Vidal: «El Barça s'exposa molt amb pilota i assumeix riscos i nosaltres hem de ser descarats»

Dani Vidal ha comparegut aquest divendres en la roda de premsa prèvia a la trenta-setena jornada de campionat a Primera Federació, la penúltima de la temporada regular de la competició.

Després de sumar tres punts importants al Nou Estadi davant del Logrooñés, els granes afronten un partit clau per a aconseguir assaltar la segona posició de la classificació, que dóna beneficis de cara al Play-off d'ascens, davant del Barça Atlètic. Prop d'un miler d'aficionats nastiquers acompanyaran l'equip a l'estadi Johan Cruyff on es disputarà el partit aquest dissabte a partir de les 19 hores.

Com han anat els preparatius? El partit més important de la temporada?

Seguim en la mateixa tònica de tot l'any. La setmana ha estat molt bona, contents per la victòria de l'altre dia i els resultats que es van donar que ens van assegurar una plaça al Play-off. Estem molt contents, demà serà un partit exigent, molt important, i hi ha moltes garanties que demà tindrem una bona versió.

Un partit molt important que arriba en una infermeria buida?

Totalment buida, sí. És una meravella encarar un partit així amb la infermeria buida. És evident que, sobretot, els jugadors que porten més minuts, a hores d'ara de la temporada, tots tenen alguna molèstia, però això és normal en el futbol professional, que després de 36-37 jornades, al final tinguis alguna molèstia, però la veritat és que estic molt content de poder disposar de tota la plantilla.

La setmana passada es va confirmar en la plaça de primer lloc, després pràcticament estar bona part de la Lliga regular en els llocs d'Honor. S'ha fet una mica de justícia al que ha fet durant tota la lliga l'equip?

Al final, em sembla que de les 36 jornades que portem, hem estat 30 dins del play-off, si no m'equivoco. Llavors, crec que el més normal o el més adequat era això, que tanquéssim com més aviat millor i continuar pel següent objectiu.

La marea grana no té límit i supera tots els números. T'està sorprenent o realment segueix la tònica de l'equip i, per tant, en aquest punt de la temporada, és lògic que vagin tanta gent fora, en un partit tan crucial?

Bé, puc dir que sí, que és, entre cometes, el normal, però el normal perquè jo conec aquesta afició. Al final, mirant el calendari, una cosa que ho teníem marcat, sobretot els jugadors a llarg termini no ens agrada parlar, però dins del cos tècnic sí que ho havíem comentat, que si nosaltres fèiem les coses bé, l'últim mes tindríem el suport de la gent de Tarragona, de la gent del Nàstic, perquè sabem com és, sabem com és la nostra afició.

Ens hauria agradat que tinguessin més entrades, però la veritat és que és una barbaritat que en els dos primers dies ja s'esgotessin totes i la veritat és que estic molt content perquè aquest final de competició, de lluitar per l'objectiu, ho hem de fer tots junts.

És el teu partit 50 com a entrenador del Nàstic...

Sí, molt content, la veritat és que el 50 de Lliga, amb el de Copa i el de demà ja serà el 51. Crec que en un temps ho valoraré una mica més, ara estic centrat en el dia a dia, i estic molt content de poder estar a on vull estar, i la veritat és que amb tots els altres des de la grada- on viurà el partit perquè està sancionat- intentaré estar tranquil, però estic segur de què gaudiré del meu equip.

Esperes un partit similar al del Celta Fortuna?

Sí, has fet un resum perfecte, perquè a banda de ser dos filials, són dos filials amb una qualitat individual molt alta, un nivell tècnic molt alt, a més a nivell de joc, sobretot en l'aspecte ofensiu, també repliquen una mica el mateix sistema, perquè encara que parteixin d'aquest 4-3-3, en atac, gairebé sempre el lateral dret juga per dins, fent un quadrat i s'assembla en moltes coses al Celta, llavors ens exigirà això, a nivell defensiu estar molt bé, molt junts, a nivell individual ser molt forts a nivell de duels, i en pilota intentar tenir-la el màxim temps possible, sabent que amb aquests equips és difícil, però sobretot intentar aprofitar aquests atacs ràpids que a nosaltres també se'ns donen molt bé.

És una dificultat afegida jugar contra un equip que surt tan bé de la pressió per a aquest Nàstic al qual li agrada molt pressionar alt?

Sí, és evident que la pressió, el treball de bloc a nivell de defensa ha d'estar molt coordinat, hem estat treballant a nivell de velocitat molt alta, crec que és un molt bon partit, té un molt bon escenari perquè es vegi aquesta fase defensiva que té el Nàstic, que és molt bona.

És com un partit de Play-off avançat?

Sí, podria ser, al final les matemàtiques diuen que els dos jugarem Play-offs, ens estem jugant en una segona posició que és una cosa important. En un bon escenari, un bon ambient de futbol i pot ser una bona prova per a nosaltres.

Creus que pot afectar el partit el que està passant a l'entorn Barça?

Si et dic la veritat, m'he assabentat de lo del Barça aquest matí, perquè ho han comentat fent el cafè els companys del cos tècnic, no m'havia assabentat. Vaig anar a dormir aviat perquè matinem molt, però, al final, per molt que es pugui distorsionar una mica aquest ambient, estic segur que ells estaran centrats en el partit de demà.

Creus que els arbitres haurien de tenir una mica més de mà esquerra amb els entrenadors?

Sí, mira, m'agradaria fer una petita reflexió, inclús he d'agrair l'actitud de l'àrbitre al final del partit, em va dir que li sabia molt greu el tema de l'expulsió, que és evident que és culpa meva perquè el reglament ho posa, si dones una puntada de peu o una ampolla d'aigua i entra al camp, és vermella, si aquesta ampolla hagués quedat fora del camp, hauria estat targeta groga.

I em va dir que, bé, que per ell, m'ha xiulat diferents vegades i que soc un entrenador que es comporta molt bé a la banqueta, que no replica, que intenta controlar la seva banqueta, i que li sabia greu això.

M'agradaria demanar-los, igual que jo crec que em comporto així, perquè tinc l'empatia per posar-me al lloc de l'àrbitre, que moltes vegades ells intentin posar-se al lloc de l'entrenador, que és evident que si una cosa es posa al reglament s'ha d'aplicar, però sí que crec que hi ha moltes altres situacions, per exemple, i parlo de manera particular, que si vinguessin a parlar amb mi segurament tindria un comportament, una resposta molt més bona, que no vindre allà i mostrar la targeta vermella, perquè al final és evident que és el nostre treball, és el pa de les nostres famílies, i a tu t'agrada la teva feina i fer-la en plenes condicions, que és estant a la banqueta.

Per on se li pot fer mal a aquest Barça?

No descobriré massa cosa, però un equip que s'exposa tant amb la pilota i que és molt atrevit i que assumeix riscos, cal aprofitar les situacions, ser forts. A nivell individual, a nivell de duels, a nivell defensiu, és important que estiguem bé, però també a nivell ofensiu, avui ho hem dit, nosaltres també tenim jugadors de qualitat, hem de ser descarats en les situacions que tinguem per encarar i mostrar aquesta agressivitat que ens caracteritza a nivell defensiu, que també s'apliqui en la faceta ofensiva, i ser nosaltres. Si podem atacar ràpid, atacar ràpid, si el rival es replega doncs intentar tenir un bon joc, que estar ben posicionats, per tenir bones línies de passada, estar ben organitzats per si perdem, intentar donar la nostra millor versió en tots els aspectes del joc.

Estàs pendent de l'altre grup?

Mira, seré sincer, jo no, a nivell particular, però per això tenim un cos tècnic extens, i sí que hi ha una persona que des de fa 15 dies ja està mirant partits dels equips que estan a Play-off rival, per intentar que quan ens toqui, doncs intentar tenir molta informació de tots, i que no ens agafi a correcuita.

Quant d'important creus que és acabar en segona posició?

És evident que és important. Ni pujarem a Segona per ser segons, ni no ho farem per no ser-ho. Però sí que ser segon, doncs té factor camp amb les tornades a casa i sobretot el fet que si l'eliminatòria queda a empat, està empatada, queden 10-15 minuts de partit, i potser hi ha un equip que ha d'anar pel gol sí o sí, l'altre li serveix el resultat, i la veritat és que intentem això. Nosaltres hem treballat molt bé durant la setmana, tenim moltes il·lusions de demà portar-nos els tres punts d'allà, perquè sabem que és important, ens dona molts avantatges, però també tenim el cap fred, que si demà guanyem no estarà tot fet, i si no us aconseguís guanyar, tampoc no estaria tot perdut.

