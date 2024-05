El Barça tem una invasió grana al Johan Cruyff

Aquest dissabte, el Nàstic s'enfronta al Barça Atlètic en un partit crucial per aconseguir una segona posició a la classificació clau per a aconseguir avantatges de cara a la promoció d'ascens. Els granes visitaran la Ciutat esportiva Joan Gamper amb l'obligació de sumar els tres punts per tal de l'equip de Rafa Márquez.

Els homes de Dani Vidal no lluitaran sols en aquest matx. El Nàstic ha informat que el club ha venut 985 entrades i ha mobilitzat fins a 7 autobusos d'aficionats granes que acompanyaran l'equip a Sant Joan Despí. El mateix club ja ha indicat que s'han esgotat les entrades per als aficionats visitants i, per tant, no pot vendre més entrades als aficionats nastiquers.

La proximitat del desplaçament i la importància del matx ha esperonat una afició grana que, amb el play-off a l'horitzó i amb el bon rumb dels granes durant la temporada, vol estar més a prop que mai dels seus per arribar al moment clau amb la màxima força.

És per això que,després d'un multitudinari desplaçament a Sabadell fa dues setmanes, ara s'espera un altre a Sant Joan Despí on podrien aparèixer més de 1.000 aficionats granes a les grades.

I és que, tot i que les entrades per a la grada visitant ja estan esgotades, alguns aficionats granes que s'han quedat sense accés al Johan Cruyff tenen intenció d'acompanyar als seus comprant una entrada en la zona d'aficionats locals més propera a la zona d'aficionats visitants.

Alguns tuitaires del Nàstic han volgut equiparar la Marea grana que acompanyarà l'equip al Johan Cruyff amb la invasió que van protagonitzar als aficionats de l'Eintrach de Frankfurt al Camp Nou en una eliminatòria de l'Europa League l'abril de 2022.

El Barça vol evitar una invasió del seu estadi per part d'aficionats rivals, i vol esperonar a la gent que s'apropi al Johan Cruyff per animar a l'equip de Rafa Márquez. Així, l'equip blaugrana ha volgut mobilitzar als seus aficionats amb un vídeo a les xarxes socials amb estrelles de l'equip que han passat pel filial grana.

En el vídeo, publicat a les xarxes socials del club, es poden veure actuals jugadors del filial grana en dinàmica d'entrenaments del primer equip: Héctor Fort i Marc Guiu, i jugadors de la primera plantilla que han passat pel filial blaugrana els últims anys: Gavi, Alejandro Baldé, Iñaki Peña, Lamine Yamal i Pau Cubarsí. Tots ells animen als culers a acompanyar l'equip i fer front a la Marea grana tarragonina.

