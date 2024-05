El Nàstic i el Barça Atlètic s’enfronten en una final per la segona posició

El Nàstic de Tarragona i el Barça Atlètic afronten demà un partit que té tots ingredients per ser de play-off d’ascens. La segona posició està en joc. El conjunt de Dani Vidal depèn de si mateix per acabar la lliga amb el subcampionat i tot depèn de superar l’equip blaugrana demà a les 19 hores.

El golàs de Gorostidi en el minut 90 va ser suficient per donar el triomf als tarragonins en el partit de la primera volta, així que una victòria demà igualaria els dos equips en punts, però el Nàstic tindria a favor el gol average per avançar el Barça a la classificació.

El premi és suculent. El segon classificat entra al play- off amb l’avantatge de tenir el partit de tornada al seu estadi i, a més, en cas que l’eliminatòria s’igualés, una vegada superada la pròrroga, el guanyador és l’equip en la posició més elevada de la taula.

L’ambient també acompanya a donar perquè el duel sigui tota una final. El Johan Cruyff es tenyirà de grana perquè més de mil aficionats acompanyaran els de Dani Vidal. L’entitat ha anunciat que ha omplert 7 autocars i ha venut 985 entrades, les màximes que el Barça els ha proporcionat. Amb tot, molts nastiquers més han decidit comprar l’entrada pel seu compte perquè la Marea Grana sigui tota una invasió. Per la seva banda, el Barça ha fet una crida perquè els socis i aficionats del primer equip omplin el Johan Cruyff demà.

Malgrat la derrota contra el Deportivo la setmana passada, la realitat és que el Barça Atlètic arriba en ratxa de bons resultats al seu estadi. Els blaugrana sumen nou partits consecutius sense conèixer la derrota a casa, l’última va ser el 3 de gener contra l’Unionistas de Salamanca per 0-2.

El duel es presenta exigent per a la defensa del Nàstic. El Barça destaca per la seva velocitat i facilitat per fer mal en les transicions amb un Pau Víctor completament inspirat, perquè és el pitxitxi de la categoria amb 17 gols. El seu company d’atac no és altre que Marc Guiu, un jugador que, enguany ha marcat a LaLiga i a la Champions jugant sota les ordres de Xavi Hernández.

Altres jugadors com Héctor Fort i Marc Casadó ahir mateix van anar convocats amb el primer equip. Tot i ser migcampista, Casadó ha sigut un el recanvi habitual al lateral dret en absència d’Hèctor Fort. Al mig del camp brilla Marc Bernal, que, als 16 anys, va saber sotmetre el mig del camp del Deportivo la setmana passada.

La velocitat i el bon joc amb la pilota fan que el duel contra el Barça Atlètic tingui les mateixes exigències al del Celta Fortuna, així que s’espera un duel exigent físicament en el qual el Nàstic haurà de ser precís i curós a l’hora de pressionar per evitar sorpreses en els contraatacs.

Pel que fa al Nàstic, Dani Vidal recupera Nacho González per a demà. De la mateixa manera, Marc Álvarez continua progressant adequadament en la seva recuperació.

Óscar Sanz: «Moure tanta gent és un premi per a nosaltres»

Més d’un miler d’aficionats acompanyaran el Nàstic aquest dissabte contra el Barça Atlètic. El migcampista grana, Óscar Sanz, va destacar que «enguany està sent espectacular. Crec que ni en Segona Divisió van haver-hi aquests números i la realitat és que moure tanta gent és un premi per a nosaltres». De cara al duel de dissabte, Sanz avisa que «serà un partit exigent físicament, però depenem de nosaltres i no hi ha res més bonic que això».

Martínez Montalbán dirigirà el Nàstic-Barça B

El col·legiat murcià José David Martínez Montalbán serà l’encarregat de xiular el Barça Atlètic- Nàstic. Enguany l’àrbitre només ha dirigit partits del grup II i té facilitat a l’hora d’ensenyar targetes. L’any passat, José David Martínez Montalbán va xiular dos partits del Nàstic. El primer va ser el duel inaugural contra l’UD Logroñés, que va acabar amb empat a 2. El darrer va ser el 0-4 contra l’Eldense al Nou Estadi, l’últim duel d’Iñaki Alonso a la banqueta grana.

