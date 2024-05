El Nàstic vol vèncer i convèncer contra un SD Logroñés gairebé descendit

El Nàstic de Tarargona afronta demà contra l’SD Logroñés la primera de les tres finals per acabar la temporada. Els grana necessiten una victòria que pot arribar a certificar definitivament la presència grana en el play-off d’ascens si la Cultural Leonesa no guanya el seu partit contra el Teruel.

A banda dels tres punts, l’equip necessita també recuperar les bones sensacions sobre la gespa. En altres paraules, els grana han de vèncer i convèncer per mantenir-se en la lluita per la segona posició i arribar endollats al play-off d’ascens. Al davant tindran un SD Logroñés que podria certificar el seu descens a Segona RFEF demà mateix.

L’equip entrenat per Aitor Larrazabal és el pitjor de la categoria, en tant que és el menys golejador amb només 22 gols a favor, i també el més golejat, amb 52. Amb 29 punts, té la permanència a 9 de distància quan només queden 9 punts en joc, així que virtualment ja ha perdut la categoria.

L’equip de la Rioja arriba al Nou Estadi Costa Daurada amb una ratxa d’onze partits sense guanyar, l’últim va ser el 25 de febrer contra l’Arenteiro i l’anterior va ser a domicili el 10 de desembre. De fet, acumula sis partits sense puntuar lluny de Las Gaunas. El seu referent és el jove davanter Jordi Escobar, que acumula un bon grapat dels gols de l’equip amb un total de 8.

Victòries reparadores

En els darrers anys, els partits entre el Nàstic i els equips de Logronyo han sigut balsàmics pels grana. A Las Gaunas Agné va vèncer un ultimàtum, els grana van passar de ronda a la Copa del Rei i Dani Vidal va certificar la permanència la darrera temporada.

A més, totes les victòries van servir per donar ales a un Nàstic que necessitava confiança. De fet, enguany el conjunt grana va arribar a Las Gaunas després de la delicada victòria per 2-1 contra el Tarazona a casa. Es necessitava guanyar, i l’equip ho va fer amb nota amb dos gols de David Concha per iniciar la segona gran ratxa de victòries de la temporada. Demà, la situació és similar i, tot i que no sigui a Las Gaunas, el Nàstic necessita recuperar les bones sensacions davant la seva afició.

Descendits abans de jugar

L’SD Logroñés està a 9 punts del Sestao River, equip que, amb 38 punts, marca la permanència quan només hi ha 9 punts en joc. El Sabadell té els mateixos punts i jugarà el seu partit a casa del Tarazona demà a les 16 hores, així que l’SD Logroñés sabrà el resultat abans de començar el duel a les 18 hores contra el Nàstic. Si el Sabadell puntua contra el Tarazona, deixaria el descens a 39 punts. Això fa que, malgrat que l’SD Logroñés guanyi tindria 32 punts i estaria a 7 de la salvació amb 6 punts en joc. Per tant, sortiria a jugar ja descendit.