El Nàstic se centra en mantenir la infermeria buida i arribar sa al ‘play-off’

El Nàstic de Tarragona ha començat a buidar la infermeria. Després de cinc jornades absent per una lesió fibril·lar a l’isquiotibial patida contra l’Unionistas, David Concha va tornar a gaudir de minuts contra el Sabadell. Aquest fet només deixa a Marc Álvarez i Nacho González tocats.

El primer ja ha començat a completar els entrenaments amb la resta del grup mentre que el segon treballa per superar la sobrecàrrega, de moment, amb treballs per separat. L’objectiu és clar: arribar al tram més important de la temporada, el play-off, amb totes les armes preparades a disposició de Dani Vidal. Per aquest motiu, el tècnic no arriscarà amb cap dels tocats.

Aquesta temporada el Nàstic no ha sigut especialment castigat per les lesions. Marc Álvarez es va emportar la pitjor part quan es va lesionar al mes d’octubre i va haver de passar per quiròfan per una ruptura del menisc extern. Fa unes setmanes el torrenc va assolir l’alta, però encara treballa per posar-se a punt després set mesos sense jugar.

D’altra banda, el segon més castigat ha sigut David Concha. L’extrem de Santander ha patit dues lesions aquesta temporada que l’han deixat fora durant poc més d’un mes en diferents trams de la temporada. Per sort, contra el Sabadell va tornar a recuperar les bones sensacions en atac.

Gorka Santamaría també va tenir uns problemes a l’isquiotibial que el van mantenir fora des del desembre fins al mes de març, amb una reaparició breu al gener que va provocar la recaiguda. Finalment, Óscar Sanz va ser un dels darrers en patir una lesió relativament greu, però el migcampista va aconseguir recuperar-se en temps rècord i deixar, en poc més d’un mes, una lesió que apuntava ser més greu.

D’altra banda, Nacho González es va quedar un mes fora al novembre després de patir una luxació a l’espatlla. La darrera setmana, el central es va mantenir en dubte. Nacho és una peça important, així que Dani Vidal vol que es recuperi per complet de les molèsties abans de tornar a donar-li minuts sobre la gespa.

Qualsevol moviment en fals podria acabar amb una lesió que, per curta que sigui, acabaria afectant els partits de play-off. Álex Mula també va ser substituït contra el Sabadell per una sobrecàrrega, tot i que aquesta s’ha quedat en un ensurt i ha entrenat amb la resta del grup. De moment, el Nàstic se centra en assegurar-se el play-off el dissabte contra l’SD Logroñés al Nou Estadi.