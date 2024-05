Dani Vidal: «Si veus un partit i no mires la classificació, no penses que el Logroñés estigui tan a baix»

Dani Vidal ha comparegut aquest divendres en la roda de premsa prèvia a la trenta-sisena jornada de campionat a Primera Federació.

Després de l'empat dels granes a Sabadell (0-0), els tarragonins volen tancar finalment el Play-off d'ascens a casa davant d'un rival que es troba a un pas del descens de categoria, l'SD Logroñés. El partit es disputarà aquest dissabte a partir de les 18h al Nou Estadi Costa Daurada.

Com ha anat la setmana i com s'afronta el partit?

«Bé, bé. Ha anat bé. Amb moltes ganes de tornar a jugar a casa, que fa 15 dies que no ho hem pogut fer. Tenim moltes ganes d’enfrontar el partit, perquè s’espera una bona entrada. Estem en l’últim esprint.»

«El partit de demà serà molt difícil. És un partit complicat, i la veritat és que els nois han treballat durant la setmana amb molta consciència, concentrats, intentant millorar les coses que no han fet bé, mantenint les coses que han fet bé, que n’han fet moltes també. Així que amb moltes garanties i moltes ganes que arribi demà.»

L'únic que li falta a aquest Nàstic, que ha estat capaç de guanyar en camps molt complicats, és la falta de gol que està tenint?

«És un tema que hem tingut tot l'any. Tenim una essència com equip de ser un grup molt sòlid e n defensa que se centra en aquesta tasca, és evident que també treballem per la tasca ofensiva, però al final hi ha equips que per talent individual, crec que també va relacionat amb els pressupostos.»

«No ens hem d'amagar, estic súper, súper content amb la plantilla que tinc, amb l’esforç que ha fet el club, però és evident que hi ha altres equips que han pogut accedir a ser jugadors de la part davantera, que és on més es paguen, de més nivell, entre cometes, o de més prestigi. Això sí que et pot garantir una sèrie de gols.»

«Nosaltres érem plenament conscients del que teníem. Coneixíem molt bé la categoria. El mercat de l’estiu va ser fantàstic i súper àgil. El dia 1 de la pretemporada gairebé tots van estar aquí. Això és una barbaritat. Espero que es repeteixi més vegades.»

«Però és evident que tens menys gols que altres equips. Això no passa res. El que sí que ens hem de centrar és evident que la setmana passada vam generar molt poc en atac. Vam tenir alguns problemes amb la pilota o algunes dificultats.»

«És cert que els últims partits a final de temporada ja se sap que són més tancats. Però nosaltres hem treballat durant la setmana. També hem fet bons partits on hem tingut moltes ocasions. Més enllà com el dia de la Cultural Leonesa i no hem fet gol. I també hem estat capaços de fer partits i fer tres gols.»

«Per tant, treballarem, a seguir amb la nostra essència, a millorar en aquesta fase encara una mica més i amb moltes garanties i seguretat que tot anirà bé.»

Queden nou punts en joc. Dos rivals a casa, que són a la zona baixa. I un altre rival directe en la pugna per la segona plaça. Has fet números?

«Sí, tres punts demà. Al final ens ha anat molt bé amb aquesta idea.»

«La portem al vestidor quan parlem abans de sortir a entrenar cada dia. En el partit es parla poc. Es parla del que podem fer en l'entrenament, dels objectius que tenim, de la qual cosa hem de millorar, del que ens hem de centrar. I a poc a poc es va arribant al partit.»

«Perquè no hi ha cap mena d'explicació. Penses en coses que no pots controlar. I després potser et deixes temps de pensar en coses que sí en aquell moment pots fer. Nosaltres hem fet un molt bon partit demà. Ser molt seriosos. Intentar donar la nostra millor versió. I prendre els tres punts que necessitem.»

«I també tenim ganes de donar aquesta alegria a l'afició. L'altre dia es va desplaçar una barbaritat de gent a Sabadell. No ho vam poder fer. Demà tenim l'oportunitat i l'hem de prendre.»

Estàs content per la renovació d'Óscar Sanz?

«Sí, clar. Al final estic content perquè és un noi d’aquí. És un noi de la casa que porta tota la seva vida aquí. s'ho ha guanyat.»

«Però vull que això sigui un reflex del que s’està fent a l’equip tot l’any. És un premi a totes les coses que s’estan fent bé. S’estan revaloritzant tots els jugadors de la plantilla. Quan l’equip està tot l’any a dalt, els jugadors es revaloritzen.»

«Per les negociacions que hem tingut, el tema d’Óscar Sanz s’ha pogut fer. Estic molt content. Però estic segur que hi ha molts equips que volen molts dels nostres jugadors.»

Ets resultadista en aquest final de temporada?

«Si tinc un paperet allà per firmar i guanyar, m’és igual com guanyar. Ara ja a aquestes altures no has de posar-te romàntic. Però el que sí que és evident i està clar és que si tu fas un millor paper dins del camp, ets molt més a prop de guanyar. Això és el que podem controlar.»

«Si pogués barrejar la versió ofensiva del dia de la Cultrual i la defensiva del dissabte passat, seria el partit perfecte. Al final ens han faltat el 50% en cada partit. En això ens hem centrat aquesta setmana. Donar la nostra millor versió a nivell defensiu, a nivell ofensiu.I posar tot el que podem posar en el camp per a això. Per fer un partit complet.»

Com es troben els lesionats?

«Bé, bé, molt bé. Nacho ha donat un pas més aquesta setmana. Valorarem demà al matí quan acabem de tancar l’onze i la convocatòria si assumim aquest punt de risc o no»

«El tema de Marc Álvarez, content per ell. Ha estat la primera setmana que ha pogut fer una miqueta sense molèsties. Fins ara, pràcticament a cada entrenament, cada dos entrenaments d’intensitat que feia, hi havia alguna coseta que fallava. I aquesta ha estat una setmana bastant neta per al noi.»

«I el tema de Mula res, va ser una sobrecàrrega l’altre dia. Va acabar el partit, va fer la recuperació l’endemà i està en perfectes condicions.»

I a nivell de partit que podem esperar del Logroñés?

«Tots els equips tenen la seva dificultat. Passi el que passi, sí que és cert que ells són conscients de que ho tenen molt complicat, pràcticament impossible, però els equips que en aquest punt potser ja no tinguin aquest punt de pressió, estan solts, atrevits...»

«És un equip que vol jugar la pilota. Que independentment amb els tres entrenadors que ha tingut, el seu registre de joc no ha canviat. És un equip molt atrevit. Fa moltes coses interessants amb pilota. Arriba moltíssim a l’àrea contrària.»

«Estàvem repassant últimament que en els últims partits han tret 8 córners, 9 córners, 7 córners. Això et parla que és un equip que és molt en camp contrari. És evident és que els ha faltat aquest punt d’encert de cara a porteria.»

«No per no generar, sinó per no materialitzar les ocasions. I potser una miqueta més de contundència a nivell defensiu, sí. Però és un equip que fa moltíssimes coses bé. I si tu veus un partit i no mires la classificació, no penses que sigui un equip que sigui tan a baix.»

Per on creus que passaran les claus del partit?

«Crec que les claus del partit passen, com t'he dit, si són un equip que es voldran imposar amb pilota. Nosaltres hem d'imposar-nos en fase defensiva, ser el màxim de pressionats possible quan es pugui en camp contrari, defensar en ordre, no tenir errors individuals. Ells són atrevits a nivell individual i nosaltres hem d'estar bé a nivell de duels. I fer un partit correcte en pilota com el de la Cultural»

«Hem d'intentar continuar així, tenir aquest punt d'atreviment a l'hora de demanar la pilota, que ens ho creiem, que la volem, que som un molt bon equip també, tenim bona gent per portar enrere, bons migcampistes que han de participar molt més del que vam fer la setmana passada, i aquesta gent que tenim poderosa, amb capacitat de regatejar, de generar coses.»

«La setmana passada ens va passar que rebem massa pilotes més lluny de la porteria. Cada jugador ha de ser una mica més al seu lloc, intentar cada un assumir aquest punt de responsabilitat, i si tots junts fem això, estic segur que farem un molt bon partit.»

