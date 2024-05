El Nàstic Powerchair guanya la Copa Catalana i ja mira cap a 2a jornada de la Liga Desarrollo

El Nàstic de Tarragona es va proclamar el darrer diumenge campió de la Copa Catalana després de vèncer per 13-1 i 5-1 als dos equips del Tritones de Barcelona. Aquesta era la segona jornada de la Copa Catalana i l’equip havia de remuntar un resultat advers d’1-0 contra l’equip A barceloní i van complir amb escreix per signar una jornada per a la història de l’entitat grana.

Per primera vegada, la secció de Powerchair del Nàstic va jugar una competició oficial a casa, al pavelló del club Gimnàstic de Tarragona. Allà, els aficionats que van assistir a l’esdeveniment van conèixer de primera mà què és el Powerchair. Aquest és un esport similar al futbol sala adaptat a persones en cadires de rodes elèctriques. Aquestes estan equipades amb unes proteccions metàl·liques que permeten als jugadors conduir i xutar una pilota de 33 cm de diàmetre. La resta d’elements són similars al futbol sala, ja que es permet el contacte i la intensitat és màxima. «Hi ha molta competitivitat i vivim els partits i cada entrenament amb intensitat. Aquesta és l’emoció necessitem sentir per superar-nos a nosaltres mateixos i competir cada vegada millor», va destacar Yuri Piskunov, l’entrenador de l’equip.

L’equip va sorgir l’any passat quan Piskunov, de la mà de la seva dona, Amelia Gironès, van conèixer a Barcelona aquesta disciplina i es van posar entre cella i cella instaurar-la a Tarragona. Llavors, van picar a la porta del Nàstic i l’entitat grana els va acollir amb els braços oberts. «Ens van donar totes les facilitats del món. A més, l’Ajuntament de Tarragona ens va deixar un espai al Palau d’Esports Catalunya i ens van facilitar les estructures de ferro per a les cadires», va apuntar Piskunov.

El tècnic va apuntar que «aquest és un esport car. No només pel que val reparar les estructures si es fan malbé, també s’han de comptar els desplaçaments». El sistema de competició és intensiu, en un cap de setmana els equips s’apleguen per disputar una competició que es juga en un punt de l’Estat. Abans de la Copa Catalunya, els grana van jugar la Copa Espanya el 6 i 7 d’abril a Torrevieja (Alacant). Allà, els grana van competir contra equips de primer nivell que compten amb cadires professionals. «Aquestes tenen un centre de gravetat més baix i tenen més velocitat i facilitat a l’hora de girar, imprescindible en aquest esport per agafar impuls a l’hora de rematar a porta», va subratllar Piskunov. A més, va afegir que «en els partits les cadires són diferencials». De fet, una part afegida de la jornada de diumenge va comptar amb sortejos d’una samarreta del Nàstic signada per tot l’equip, entre altres, per continuar recaptant diners per adquirir una cadira professional per a l’equip que es valora en uns 10.000 euros.

Amb tot, Piskunov va assenyalar que la cadira no ho és tot: «Com a qualsevol futbol, el que mana és el temps i l’espai. En cada entrenament treballem molt la tàctica i el posicionament sobre la pista. Entrenant d’aquesta manera vam aconseguir la victòria el diumenge», va apuntar. El tècnic va resumir el triomf de diumenge com «una sensació molt positiva. L’equip absorbeix molt bé la informació i vam dominar els dos partits. A més, l’ambient a la graderia va ser espectacular i per als jugadors va ser fantàstic».

Piskunov també destacava que no tenen temps per celebracions: «Ara hem de canviar la mentalitat de nou. El dia 19 de maig jugarem a València la segona jornada de la Liga Desarrollo, l’últim torneig de la temporada. Som segons i lluitarem per ser líders i pujar a la Liga ACPFE. És difícil, però presentarem batalla», va assenyalar. El tècnic va apuntar que l’objectiu és «continuar funcionant» i la realitat és que el Powerchair ha arribat a Tarragona per quedar-se i espera continuar creixent.

El conjunt grana està format per:

JUGADORS:

Nikolai Piskunov Gironés N 3

Manuel Moreno Gómez N 7

Estefania Grange Gómez N 22

Roger Mas Forcada N 10

Adria Ferré Canela N 33

Maria José Quiceno Arcilla N 8

ENTRENADORS

Yuri Olegovich Piskunov Azbukin

Pere Piskunov

DELEGADA

Amelia Gironés Barbero.