Cambrils es prepara per la 3a Travessa solidària Swim for ELA

Un total de 42 equips de nedadors participaran aquest dissabte 11 de maig en la 3a travessa solidària Swim For ELA de Cambrils, que ja s’ha convertit en una de les cites més esperades per als nedadors d’aigües obertes. De fet, en participen un total de 254 que venen de tot Catalunya i fins i tot l’Aragó, Madrid, Guadalajara o Valladolid.

Enguany, la cita ha superat les expectatives i de moment és any de rècord, passant de 27 equips l’any passat als 42 d’aquesta edició. També s’ha duplicat de moment la recaptació, que el 2023 va ser de 37 mil euros.

Són dades que s’han fet públiques aquest matí durant la presentació dels últims detalls de la 3a edició de l’esdeveniment solidari, organitzat per l’associació Swim for ELA amb la col·laboració del Club Nàutic i el Departament de Salut de l’Ajuntament de Cambrils.

El president del Club Nàutic, Ramon Vallverdú, ha remarcat la implicació de tots els agents, i en especial la dels 43 patrons i armadors que amb les seves embarcacions acompanyaran els equips de nedadors.

El secretari de l’associació Swim for ELA, Jordi Cervera, ha convidat a tothom a assistir a la sortida, que serà a les 8 del matí des de Port Calafat. Cal destacar que enguany es gravarà la travessa i se’n farà un documental.

La vocal de l’associació Swim for ELA Joana Bono ha detallat les activitats que es realitzaran durant tot el matí a la zona esportiva del CNCB, a l’espera de l’arribada dels equips de nedadors i nedadores. Des de les 10 del matí hi haurà activitats nàutiques i d’oci per a tots els públics, com xocolatada, zumba, caiac, vermut, música o fideus rossos. L’arribada dels primers equips s’espera a quarts de dues del migdia.

Bono també ha aprofitat la seva intervenció per denunciar que els temes burocràtics relacionats amb la malaltia són molt lents, quan precisament els malalts d’ELA el que no tenen és temps.

En la mateixa línia, l’alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa, ha lamentat que les persones que pateixen la malaltia avui esperen quasi un a any el reconeixement de la seva discapacitat i sis mesos per rebre la prestació per dependència.

Finalment, Siscu Morell, tresorer de l’associació Swim For ELA i malalt d’ELA, ha explicat com s’han superat totes les expectatives de l’inici. «Esperàvem arrelar i han sortit fulles a l’arbre», ha afirmat.

Tot el recaptat amb la 3a travessa solidària Swim For ELA es destinarà a la investigació de l’ELA i a l’acompanyament de les persones afectades per la malaltia i les seves famílies.

