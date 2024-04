El Nàstic rep un toc d’atenció a Lleó per afrontar el tram final de la lliga

La derrota contra la Cultural Leonesa del diumenge no és dramàtica. Malgrat que el resultat és contundent, el Nàstic manté un coixí de cinc punts respecte a la sortida de play-off i també un calendari assumible a casa per segellar l’objectiu contra l’SD Logroñés i el Rayo Majadahonda, si no es fa diumenge contra el Sabadell. Amb tot, sí que és un toc d’atenció, i dels grans, de cara al futur perquè, si un partit d’aquestes característiques es repetís en un hipotètic play-off, significaria que l’eliminatòria s’hauria acabat.

La diferència a l’electrònic la va marcar l’eficàcia a les àrees. Mentre que Diego Barri marcava l’1-0 amb una jugada maradoniana –que, de fet, va ser el primer gol com a professional–, Jaume Jardí es va estavellar, primer amb el travesser i després amb el porter, Amigo, i no va poder perforar la porteria rival. També va estar erràtic Pablo en no engaltar i fer un misto en l’acció que va tenir, i Marc Fernández en el mà a mà.

En defensa, la manca de contundència també va ser diferencial. El gol de Barri va suposar una errada col·lectiva, perquè ni Óscar Sanz ni Marc Montalvo el van frenar a la frontal, ni tampoc Nacho González ho va poder fer dins de l’àrea. En el segon gol, Berto li va guanyar la partida a Dufur i, finalment, en el tercer, el central va deixar morta a l’àrea petita una pilota que hauria d’haver enviat a córner per evitar el remat de Guillermo.

Malgrat tot això, el Nàstic es va presentar valent i actiu amb la pilota, però van ser aquests detalls el que van decantar el partit. Dani Vidal, en el postpartit, va assenyalar que «quan al rival li surt tot i està encertat i tu no materialitzes les ocasions i estàs desencertat, passen coses com aquestes». A més, va afegir que «això és futbol, ningú està exempt de patir aquestes coses i no agrada, però ens ha d’ensenyar».

En aquestes alçades de la temporada, el Nàstic ja ha mostrat amb escreix quines són les seves virtuts i també els seus defectes i, tenint això en compte, el resultat de diumenge va ser una rara avis. És difícil veure a l’equip menys golejat caure per 3-0 i, de fet, és la derrota més aclaparadora de la temporada. D’aquesta manera, ha de servir per corregir els errors i recuperar les bones sensacions.

Tocs d’atenció en el passat

L’ascens de categoria mai ha sigut un camí de roses per al Nàstic. L’equip de Vicente Moreno que va pujar la temporada 13-14 va patir una derrota per 4-1 contra l’Olímpic de Xàtiva a la jornada 36 que va amargar les sensacions de cara al play-off. El conjunt grana de l’ascens a Primera Divisió, l’any 2006, va rebre un 3-0 contra un Recreativo que li va pispar la primera posició.

Finalment, la temporada 2003/2004, el Nàstic va pujar, però a les jornades 35 i 36 va patir un 3-2 contra el Novelda i un 0-1 contra l’Alicante, dos resultats que van deixar al Nàstic amb els mateixos punts que equips que es van quedar fora de la lluita del somni de Segona. La clau és que la derrota contra la Cultural no enfonsi als grana, sinó que sigui un cop d’efecte per tornar a impulsar-se.