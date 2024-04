El lleó regna a les àrees (3-0)

El lleó va manar al seu regne. El Nàstic va caure per un contundent 3-0, la derrota més aclaparadora de la temporada, i perd l’opció de certificar el play-off al camp d’un rival directe. Els grana van rebre un càstig desmesurat en un partit en el qual van competir, però que la realitat la va marcar l’efectivitat a les dues àrees. Els tarragonins no aprofitaven les seves ocasions en atac i les errades individuals en defensa van donar ales a una Cultural Leonesa que va igualar l’average tornant-li el 3-0 al conjunt tarragoní.

El partit era un xoc de contrasts i necessitats. La Cultural es jugava la vida, perquè en cas de no guanyar significaria complicar-se en excés el somni del play-off. D’altra banda, el Nàstic arribava amb el coixí de vuit punts, però amb l’opció de rematar la feina i assegurar virtualment el play-off. Llavors, la intensitat va ser present des que Muñiz Muñoz va xiular l’inici del partit. Tots dos equips es van posar a prova amb aproximacions a l’àrea, però la més clara va ser del Nàstic. Andy Escudero va agitar la vareta màgica i va fer una passada per sobre de la defensa cap a Alan Godoy. Aquest, en veure Jardí desmarcat, va baixar el globus i va deixar l’esfèric en safata al reusenc. Jardí no va dubtar i va rematar amb potència, però l’aturada d’Amigo i el travesser van evitar el 0-1. Sense deixar temps per lamentacions, Aarón Rey va amenaçar la porteria grana amb un xut que va aturar Varo amb facilitat.

El duel era elèctric i igualat, però l’empenta del Nàstic va ser superior a la primera meitat. Joan Oriol estava especialment actiu a la banda esquerra. De fet, per aquella zona del camp arribava totes les ocasions del Nàstic. La centrada per sota del capità grana la va treure Suárez just abans que Godoy pogués rematar a boca de canó.

Del 0-1 el partit va anar a l’1-0. El Nàstic va pecar de manca de contundència i ho va pagar. Barri va conduir l’esfèric des del mig del camp i va superar uns tous Sanz i Montalvo per colar-se a la frontal de l’àrea. Allà, i amb l’empenta dels dos primers regats, va acabar de segellar el golàs driblant Nacho i Oriol i superant Alberto Varo amb un tir creuat.

El gol va afectar el Nàstic, però els grana es van saber recompondre. Els grana es van posar mans a la feina i Jaume Jardí la va tornar a tenir. Amb tot, el gol que va marcar rematant una falta va ser anul·lat per fora de joc. El Nàstic continuava insistint i les ocasions van arribar. Pol Domingo va posar en safata a Pablo una ocasió perfecta, però el davanter va fallar el remat. Poc després, Godoy en va tenir una altra, però la pilota no entrava. Malgrat que les sensacions eren bones, la realitat és que el Nàstic marxava al descans per sota en el marcador.

A la segona meitat, Dani Vidal va retocar la rereguarda grana amb l’entrada de Dufur per Nacho. Aquest petit moviment, però, va afectar considerablement la seguretat defensiva del Nàstic.

El jugador de la Cultural, Diego Barri, va tornar a ser el protagonista. Aquesta vegada, amb una assistència. Barri va executar una passada filtrada entre els defensors grana. Berto va aprofitar la reacció lenta de Dufur per guanyar-li l’esquena i plantar-se davant d’Alberto Varo. L’extrem no va fallar i va posar un 2-0 que va fer molt de mal.

Dues errades defensives van costar dos gols a un Nàstic que veia com, malgrat que no estava jugant malament i oferia arguments per remuntar el partit, la distància es feia més gran en el marcador.

A l’àrea rival, Jaume Jardí va ser el protagonista, perquè el Nàstic continuava generant ocasions, entre les aturades d'Amigo i la falta de punteria, la pilota no entrava. La manca d’encert va condemnar els grana i la Cultural ho va aprofitar per igualar l’average. Dufur va interceptar una centrada, però va errar en la contundència i va deixar l’esfèric a l’àrea petita perquè Guillermo, ex del Nàstic, marqués el 3-0. El resultat potser era massa exagerat respecte al futbol que es va veure en el Reino de León, però era la realitat d’un partit en el qual els grana van mostrar una gran debilitat defensiva.

En el futbol el manen les àrees i, com a mínim, el Nàstic no va perdre el gol average. Amb la derrota, el Nàstic es queda a cinc punts de la Cultural, el sisè classificat, i haurà de rematar la feina del play-off a la Nova Creu Alta contra el Sabadell per evitar més ensurts.