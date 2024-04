El Nàstic ha de ‘matar’ el lleó per guanyar la tranquil·litat del ‘play-off’

L’extrem grana Jaume Jardí sent pressionat pels ex del Nàstic Aarón Rey i Guillermo Fernández.Nàstic

El Nàstic de Tarragona té aquest diumenge un partit clau per viure els darrers quatre partits de la temporada amb la tranquil·litat d’haver consolidat la seva participació en el play-off d’ascens de forma virtual. Els grana juguen contra el sisè classificat, la Cultural Leonesa, que ara es troba a vuit punts de distància dels grana. Una victòria grana al Reino de León deixaria els castellanolleonesos a onze punts del Nàstic amb només dotze per disputar.

La Cultural Leonesa de Raúl Llona no posarà les coses gens fàcils. L’equip lleonès té la necessitat de guanyar per mantenir les seves aspiracions per jugar la fase d’ascens. Ara mateix, els lleonesos són sisens, a cinc punts del Celta Fortuna i la Ponferradina, els dos equips que marquen la promoció. Una derrota diumenge i les victòries del cinquè i quart classificat podria ser fatal. Amb tot, la Cultural guarda la seva millor arma de cara el partit de diumenge, el Reino de León.

Enguany, la Cultural Leonesa només ha perdut un únic partit al seu estadi i va ser a la jornada 4. Des que l’Osasuna Promesas els va robar els tres punts el 17 de setembre, cap altre equip ha aconseguit esgarrapar res a l’estadi lleonès. De fet, els de Raúl Llona són el millor local del grup i també el conjunt que menys gols ha rebut a casa, amb 8, un menys que el Nàstic al Nou Estadi.

Aquest és el punt fort de la Cultural, la fortalesa defensiva. Amb només 24 gols en contra, és el quart equip que menys en rep gràcies als tres centrals de qualitat com són Rodri Suárez, Quique Fornós i Aleix Coch. Amb tot, els últims dos partits, la seva rereguarda va patir un cop amb la lesió de Miguel Bañuz. El porter va patir una fractura en el canell esquerre i es perdrà el que resta de temporada. Bañuz era un jugador clau i va acumular 17 porteries a zero. Ara, el jove Alejandro Fernández és el titular.

La tasca pendent de l’equip de Llona és el gol. En atac, els lleonesos estan més limitats després de la baixa de llarga durada de Santi Samanes al desembre. La falta de gol també és una conseqüència de la baixada de rendiment de futbolistes que havien de ser claus. Els exgrana Guillermo Fernández i Aarón Rey no estan vivint la seva millor temporada. Guillermo compta amb 3 gols mentre que Aarón Rey s’ha vist relegat a la banqueta.

L’antítesi del Nàstic

El Nàstic és un dels pocs equips que no han gaudit de cap penal a favor aquesta temporada i la Cultural Lleonesa és tot el contrari. Els de Llona són l’equip que més penes màximes ha tingut, amb un total de 8. Les tres últimes van ser en els darrers dos partits al seu estadi. Al partit de la primera volta al Nou Estadi ja van xutar un penal, però Varo el va aturar per mantenir el 3-0 final.