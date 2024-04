Marc Montalvo: «El primer que hem de fer és assegurar el ‘play-off’, després ja veurem»

Com viu la setmana després de la victòria contra el Celta Fortuna?

«Després de guanyar sempre s’entrena millor. I més si es mira com i contra qui va ser. Vam superar un rival difícil i dominador que en els darrers partits va demostrar la seva força. Al final, estàs satisfet perquè la realitat és que vam executar un partit molt complet. Defensivament, vam ser espectaculars i amb la pilota efectiva».

Millorar amb la possessió de la pilota és la tasca pendent?

«Intentem fer un pas endavant amb la pilota. Jo crec que és una cosa que no hem acabat de fer durant la temporada. Contra el Celta es van veure millores i amb més personalitat. Al final, el més important era ser efectius i ho vam ser».

Què té el Nàstic perquè tingui tanta facilitat per competir contra els equips de la part alta de la classificació?

«El que ens està donant molt de menjar aquesta temporada és tenir un bloc defensiu molt bo i executar bones pressions en la sortida de la pilota. Sabem controlar bé els equips de la part alta amb les nostres virtuts i acabem sent efectius, per això es veuen resultats curts com 1-0 o 0-1, però aquests ens han donat molts punts a favor».

El primer pas per disputar el play-off d’ascens s’ha de fer a Lleó?

«Sí, és possible. El pas és assegurar-se el play-off per estar més tranquils. Després, ja mirarem si podem aspirar a més coses com la primera posició o quedar el més alt possible a la taula. Al final, quedar en segona posició aporta molts beneficis a les eliminatòries. En canvi, si acabes la temporada cinquè, les perds».

La victòria contra el Celta Fortuna ja implica viatjar amb més comoditat a Lleó?

«Hem d’anar pas a pas. Primer assolir l’objectiu del play- off, això és el que ens donarà tranquil·litat. Volem guanyar i sabem que és un camp difícil, així que no ens podem relaxar, sinó tot el contrari».

La Cultural Leonesa no perd des de la jornada 4 de lliga.

«Ho tenim en compte al vestuari. És un camp gran i té una afició molt fidel. És un equip que fa les coses bé i que està lluitant per entrar en el play- off, així que apurarà les seves opcions al màxim. Tenim el precedent de la victòria a casa per 3-0, però ha passat molt de temps i el que importa és que mantinguem la dinàmica que hem establert contra el Celta Fortuna. Cal que siguem un equip rocós en defensa i ambiciós, amb ganes de ser protagonista amb la pilota».

La primera posició està difícil amb un Deportivo que està fent les coses bé. Encara es pot atrapar?

«Que el Deportivo de la Coruña punxi o no, no ho podem controlar, el que sí que està al nostre abast és intentar no ensopegar nosaltres. Crec que no ens hem de conformar en només assumir el play-off, tot i que sabem que la primera posició està difícil».

Al final, el més important és arribar a la fase d’ascens en plena forma.

«Sí, tant físicament com mentalment. És a dir, no podem arribar al play-off amb el sentiment d’haver tingut una trompada per no haver quedat primers. La clau és centrar-nos en el dia a dia. Primer, assegurar-nos el play- off que, de moment, encara no és matemàtic. Després d’això, haurem de mantenir la dinàmica positiva per acabar la lliga en el punt més alt tant a nivell anímic com de joc».

Com valora la temporada a nivell personal?

«Crec que, com ja s’ha vist al llarg d’aquesta temporada, hi ha molta competència al mig del camp. És veritat que potser m’agradaria haver jugat més en diferents etapes de la temporada, però al final soc conscient que l’equip té molt de nivell en aquesta posició i els meus companys estan capacitats per donar-ho tot i ser titulars. Al final això és bo, que hi hagi competència fa que l’equip sigui millor i per això som tercers a la classificació. El més important és que l’equip estigui bé».

L’any passat va ser difícil, però va tenir molta importància sobre la gespa.

«A nivell individual va ser una temporada positiva perquè vaig gaudir de minuts i vaig tenir importància, però va ser positiu entre cometes. El més important és l’equip en el seu conjunt i el més important és que enguany estem lluitant per coses boniques, no com l’any passat. Potser aquesta temporada no estic brillant tant com en la darrera, però m’agrada mirar més pel conjunt de l’equip i en el nostre objectiu que és pujar a Segona Divisió».

Aquesta temporada ha fet un pas endavant a nivell físic. És un canvi que li demanen des del cos tècnic o que ha vist que era la millor forma per fer un pas endavant?

«Una mica de les dues coses. Havia de créixer a nivell físic i aquí tenim els recursos per poder-ho fer. Tenim els coneixements dels preparadors físics Jordi Abella i Eric Alarcón i també d’Álex Gómez, del cos mèdic. Tots tres m’han aconsellat i guiat en aquest procés. Necessitava treballar tant el trenc inferior com el superior i crec que m’ha ajudat a créixer. Al final, saps que vas a camps on has de competir molt i has de ser fort per guanyar els duels en els salts i xocs. En definitiva, a la meva posició hi ha molt de contacte i requeria la millora».

Quina és la diferència que nota del Montalvo de l’any passat amb el Montalvo d’ara?

«Físicament he canviat. A més, crec que he fet un pas endavant a nivell defensiu. Aquesta temporada hem tingut diversos partits en els quals hem hagut de defensar en bloc baix i pressionar molt, així que he après a l’hora d’identificar el rival i les línies de passada i saber xocar».

I del Marc Montalvo que va anar a Vigo al d’ara?

«Moltíssimes coses. Vaig aprendre molt de Raül Agné i també d’Iñaki Alonso. Amb Dani Vidal encara més, tan al final de la temporada passada com en aquesta. Al final, el Monti de llavors era un xiquet que estava il·lusionat per pujar a Segona, com ara. L’any passat va tocar tot el contrari. Sembla que hagi fet un curs exprés de tot el que pot passar en un equip. Em quedo amb el fet que compartim il·lusió i eufòria de poder jugar un play-off d’ascens».

És un dels pocs jugadors que queden a la plantilla que va viure les finals fatídiques de Vigo des de dins. Deu ser una espineta que té clavada i, alhora, una motivació extra.

«La realitat és que gairebé em va tocar més d’espectador que de jugador, perquè era un jugador del filial en rotació en el primer equip. Va ser una derrota molt dura. Em va saber molt de greu primer com a aficionat, perquè soc del Nàstic de tota la vida. També em va fer mal com a jugador. Crec que és una espineta que tots els que vam estar allà encara duem clavada i aquest any ens agradaria molt poder aconseguir l’objectiu que llavors no vam poder assolir».

Quins reptes s’ha posat a nivell individual de cara a aquesta temporada?

«He de continuar millorant el màxim possible i fer un pas endavant respecte a l’any passat. El cos tècnic ens ajuda molt, a banda dels entrenaments també hi ha molt de treball amb vídeos individuals i col·lectius, que és quan localitzes i aprens dels errors o dels encerts dels companys».

Multa de 500 euros per l’incident del diumenge

El Jutge Disciplinari Únic de la Federació Espanyola ha multat el Nàstic amb 500 euros per l’incident del soci expulsat amb el jugador del Celta Fortuna Raúl Blanco.



Concretament, el Nàstic ha rebut una multa per «alteració de l’ordre de l’encontre de caràcter lleu» (art. 117). El jutge estima parcialment les al·legacions del Nàstic i apunta que «el membre de seguretat no recrimina ni actua contra l’espectador, sinó contra el jugador».

