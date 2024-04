La defensa del Nàstic està a punt per afrontar l’exigència del ‘play-off’

El Nàstic de Dani Vidal va tornar a demostrar el darrer diumenge que el seu nivell defensiu és superior a la categoria. Els grana no són l’equip menys golejat de tota la Primera Federació per casualitat i contra el Celta Fortuna va fer valer aquesta qualitat per deixar en blanc a l’equip que actualment ostenta el títol de màxim golejador del grup I. Els grana van aprovar amb escreix un nou examen exigent i la realitat és que s’han graduat, amb molt bona nota, de cara als partits difícils que s’esperen en un play-off assegurat virtualment.

El Nàstic no va tenir el partit més còmode de la temporada. Els primers minuts van ser potents, la pressió grana a la sortida de la pilota del Celta Fortuna va permetre deshabilitar el conjunt gallec durant uns minuts. Amb tot, el potencial latent del Celta va permetre que aquesta pressió acabés en un no-res.

De fet, Dani Vidal va assenyalar en la roda de premsa que «no es pot aplicar bé la pressió en tots els partits, si el rival no fa passades, no pots pressionar, i si té un nivell tècnic molt alt i et superen, t’has de reorganitzar». Així va ser, durant la primera meitat els gallecs van aconseguir tres centrades a l’àrea petita, però fins aquí va arribar el perill.

A la segona meitat el Nàstic va executar un paper que aquesta temporada ha protagonitzat en molts partits i diumenge va demostrar que el tenen polit al màxim. Després d’obrir la llauna amb el gol de Pablo, l’equip es va fer fort en defensa. De fet, va acabar el duel amb una línia de cinc, reforçada amb Unai Dufur, així com un mig del camp endarrerit amb Óscar Sanz com a suport essencial.

Vidal es va quedar més que satisfet amb el paper de l’equip: «Deixar la porteria a zero els 180 minuts contra un equip amb el nivell i potencial ofensiu del Celta, comptant el partit d’anada, significa que alguna cosa estàs fent bé». A més, va afegir que «la diferència del partit de l’anada és que Alberto Varo no ha hagut de fer cap aturada».

Així va ser, el porter grana no va haver d’exhibir-se en cap ocasió perquè la línia defensiva del Nàstic tenia el perímetre controlat. El Celta és un equip que ha marcat 11 gols des de fora de l’àrea, té jugadors que disputen minuts amb el primer equip que són experts en els tirs llunyans i, diumenge, no van tenir ni una opció. «El nivell defensiu va ser espectacular. Sempre teníem dos jugadors preparats per tapar les situacions de remat des de fora de l’àrea i això té molt mèrit», va apuntar Vidal.

Segurs de cara al ‘play-off’

Si una cosa ha demostrat una vegada i una altra és que el Nàstic és un os molt dur de rosegar si es posa per davant. Si els grana marquen primer, el rival ha de suar i molt per igualar el marcador. Això és un fet a tenir en compte perquè en el play-off els equips destaquen per la seva pólvora. En el grup I, el Córdoba supera el Celta amb 60 gols a favor. A prop es queda l’Ibiza amb 52 i el Málaga en té 44, però també Dioni, un davanter que sempre marca al Nàstic. Tot i això, els tarragonins estan més que preparats en defensa per afrontar el repte.