Óscar Sanz, la peça «insubstituïble» que torna per donar oxigen al Nàstic

El triomf del Nàstic contra el Celta Fortuna només va donar bones notícies. Però més enllà dels tres punts, l’average i gairebé segellar la presència en el play-off d’ascens, Dani Vidal va tornar a somriure perquè va recuperar una peça imprescindible al mig del camp: Óscar Sanz.

El jugador del planter grana va tornar a trepitjar la gespa del Nou Estadi Costa Daurada un mes i pocs dies després de la lesió que va patir contra el Deportivo de la Coruña. En primera instància, el cop semblava fatal, una ruptura dels lligaments creuats que el deixaria fora el que resta de temporada.

Finalment, gràcies al seu bon estat físic i la seva musculatura, es va quedar en una lesió en el lligament col·lateral intern i diferents contusions òssies que apuntaven una recuperació d’entre 6 i 8 setmanes. Sanz també va superar aquestes expectatives i gràcies al seu treball es va recuperar en un temps rècord.

La setmana passada va completar tots els entrenaments amb el grup i diumenge va tornar a vestir-se de curt durant 7 minuts. Aquests els va disputar amb la contundència i la intensitat de l’últim dia, sense mostrar cap tipus de por per buscar el contacte i llençar-se a terra per evitar que el Celta progressés.

El de Sant Sadurní d’Anoia va realitzar un paper fonamental per tancar el partit des de la defensa. El migcampista es va situar en la segona línia i va donar un cop de mà als cinc defensors bloquejant les opcions de tir del Celta Fortuna. Dels quatre migcampistes disponibles per Dani Vidal, Sanz és un perfil gairebé insubstituïble.

De fet, el tècnic va assenyalar en roda de premsa que «és un perfil de jugador que no tenim amb la resta d’homes del mig del camp. Ens ha permès estar molt ordenats a nivell defensiu i fer un pas endavant en la pressió perquè és un nou molt poderós que no té por a l’hora de bloquejar la sortida de pilota rival».

Sanz s’ha perdut els darrers sis partits i el Nàstic l’ha trobat a faltar tant en les derrotes com en les victòries. Des del duel contra l’SD Logroñés del 17 de desembre, el jugador del planter grana s’ha mostrat com la parella perfecta de Borja Martínez. El control defensiu que ofereix habilita a Borja perquè aquest tingui més llibertat per ordenar el joc ofensiu de l’equip.

Amb tot, la parella no es podrà reunir en el futur més immediat perquè Borja Martínez va veure la cinquena targeta groga contra el Celta Fortuna. D’aquesta manera, Óscar Sanz es disputarà la titularitat amb Marc Montalvo i Ander Gorostidi de cara al duel del diumenge a les 12 hores contra la Cultural Leonesa.