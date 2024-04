Pas de gegant cap al play-off (1-0)

El Nàstic va sumar més que tres punts. Els grana van guanyar el Celta Fortuna i van fer un pas de gegant per segellar el play-off. El gol de Pablo Fernández a la segona meitat va despertar el gen competitiu del Nàstic i, en un escenari favorable, els de Dani Vidal van estar més que còmodes per deshabilitar a l'equip més golejador de la categoria i tancar el duel amb comoditat des de la defensa després de superar com es podia una primera meitat difícil on el Celta Fortuna va dominar.

Dani Vidal va fer un gir total a l'onze inicial. Els grana van tornar a un 4-4-2 amb Pablo Fernández una mica endarrerit. Alan Godoy es va situar a la punta d'atac amb Andy Escudero i Jardí a les bandes. Borja Martínez va tornar al costat de Montalvo i Pol Domingo van tornar al lateral després de complir un partit de sanció. La idea de l'onze era clara, Godoy més avançat per aprofitar la velocitat per elaborar una pressió elevada. De fet, així va ser en els primers minuts de partit.

Els grana van sortir a mossegar i fer-se valer en el seu camp i ho van aconseguir. La primera ocasió del partit va arribar aviat i va ser de Marc Montalvo. La pressió grana va fer efecte i el riudomenc va aprofitar una errada defensiva per encanonar l'esfèric des de la frontal de l'àrea i Ruly la va haver d'aturar en dos temps. La forta pressió plantejava problemes al Celta Fortuna, que es veia incapaç de sortir amb la pilota jugada ni tampoc encadenar passades elevades. Amb tot, els gallecs van trobar el remei per curar la malaltia aviat.

Als deu minuts, van aconseguir la primera ocasió del partit. El Celta és un equip senzill. La velocitat i la verticalitat regnen en una plantilla plena de talent i , en qüestió de tres passades ràpides, van tenir un remat de gol que, per sort, va interceptar Pol Domingo.

Després de trencar el gel, la tendència del partit va canviar radicalment. El Nàstic es va anar desfent com un terròs de sucre davant el control del Celta Fortuna. Els nervis van florir entre les files grana i l'equip erràtic va ser el Nàstic. El Celta tenia una jugada programada i la va explotar a la perfecció. Les bandes trobaven un forat per centrar per sota a l'àrea i, allà, sempre hi havia algú per rematar. Per sort, o l'estirada del davanter Durán no arribava a la centrada o algú bloquejava el tir.

En atac, el Nàstic va desaparèixer. Les bandes estaven desconnectades i va aparèixer un abisme entre el mig del camp i la davantera, que, malgrat que Pablo estava endarrerit, no aconseguia ser el connector. Amb tot, abans del descans van tenir dues ocasions quan la pressió es va tornar a activar. Joan Oriol, que estava a tot, va pispar una pilota i Jaume Jardí va acabar la jugada amb un remat que va anar a córner. Malgrat això, qui va acabar amb la por en el cos va ser el Nàstic perquè en un contraatac Varo va salvar el 0-1.

El temps de descans va donar oxigen al Nàstic i, a la represa, els grana van millorar el seu futbol. Les paraules de Dani Vidal van fer efecte, perquè els grana estaven més convençuts amb l'esfèric i van fer un pas endavant. En el primer minut de la represa, Andy Escudero va posar una centrada a l'àrea petita que Godoy no va arribar per mil·límetres. El Nàstic havia tornat i la banda esquerra era el punt feble del rival, així que els grana ho van aprofitar al màxim fins que van trobar un premi.

Andy Escudero va allargar una jugada cap a Joan Oriol, que es va desmarcar i va arribar fins a la línia de fons. El capità va centrar al punt de penal, on estava Pablo. El davanter es va alçar amb potència i va rematar a boca de canó. Ruly la va tocar, però no va poder evitar que la pilota acabés al fons de la xarxa i canviés el partit.

El gol va despertar l'esperit guerrer del Nàstic i va pressionar per buscar el segon gol, però en no trobar-lo, la tàctica va estar clara per Dani Vidal. S'havia de posar l'autobús. Óscar Sanz i Unai Dufur van entrar per acabar de tancar el partit davant un Celta Fortuna molt actiu. Amb tot, la realitat és que aquest tipus d'escenaris són els favorits del Nàstic i van complir el seu paper d'allò més bé. El gen competitiu grana va ser superior a l'ímpetu visitant i es van emportar tres punts i el gol average, un pas de gegant per sentenciar el bitllet per al play-off.