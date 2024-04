El Nàstic juga contra el Celta Fortuna en un duel que val més que tres punts

El partit d’aquest diumenge contra el Celta Fortuna val més que tres punts. El Nàstic té per davant una de les primeres finals d’aquest darrer tram de la temporada per donar-se un impuls a la classificació. Ara mateix, gallecs i tarragonins es troben igualats, amb 57 punts, i un triomf dels de Dani Vidal significaria allunyar-se a tres d’un rival directe i, de retruc, guanyar un average important de cara a quedar en la posició més alta a la classificació per participar amb avantatge en un hipotètic play-off.

Amb tot, no serà fàcil perquè el Celta Fortuna arriba en plena ratxa golejadora. En els últims cinc partits, l’equip gallec ha sumat tres amb un resultat de 4-1. Els dos últims de forma consecutiva amb golejades contra l’Osasuna Promesas i el Lugo. Amb 58 gols a favor, el Celta és el més anotador de la categoria, per davant del Deportivo. Alfon González, Pablo Durán i Raúl Blanco són els màxims golejadors amb 11, 10 i 8 dianes respectivament.

Malgrat el canvi d’entrenador, ara amb Fredi Álvarez a la banqueta per substituir un Claudio Giráldez que va promocionar al primer equip, el Celta ha mantingut l’essència en el seu atac vertical i veloç en el qual tenen jugadors que, en qüestió de tres passades, es poden plantar a l’àrea per generar accions de perill.

Aquesta ratxa golejadora ha arribat en el gran escenari de Balaídos, però fora de casa els gallecs s’han quedat secs. De la mateixa manera que el Nàstic, els de Fredi Álvarez es van estavellar contra el mur del Tarazona i van caure per 1-0. En l’anterior sortida, no van passar de l’empat a zero contra la Cultural Leonesa. Després de dos partits consecutius a casa, al Celta Fortuna li toca tornar a jugar de visitant, la seva tasca pendent en aquest darrer tram de la temporada.

En el partit de la primera volta les sensacions eren similars. El Celta Fortuna era el líder de la categoria i havia sumat quatre victòries consecutives. Els gallecs semblaven imparables, fins que es van trobar contra el Nàstic de Dani Vidal.

Els grana van aprofitar les seves opcions amb el gol de Pablo Fernández i es van tancar en defensa. De fet, el mur grana va arribar a formar-se per sis homes que, sumat a un Alberto Varo inspirat, van fer del Municipal de Barreiro el seu fortí particular per emportar-se els tres punts.

El Nàstic s’ha mostrat més còmode en els partits importants i contra els rivals de la part alta, així que diumenge té l’oportunitat d’or per fer un pas de gegant per assegurar el play-off. Dani Vidal recuperarà de cara al partit a Pol Domingo, que torna després de complir la sanció i Óscar Sanz. El migcampista està recuperat de la lesió i apunta a entrar a la convocatòria.