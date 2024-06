El Club Hoquei Vila-seca assoleix l’ascens a Nacional Catalana

El Club Hoquei Vila-seca ha tornat a Nacional Catalana. El club vila-secà va certificar l’ascens de la categoria el dar-er cap de setmana després de superar el play-off primer contra el Club Patí Roda per 2-7 i després a la final contra la Unió Esportiva Hoquei Barberà per 3-1. L’eufòria i l’emoció va ser màxima per al conjunt dirigit per Arnau Moragas. De fet, el tècnic va destacar que «significa tornar a la categoria que creiem que hem d’estar. Som un club formatiu potent que vol que els seus jugadors escalin fins al més alt i a Nacional Catalana podem pujar el nivell de la formació».

L’equip del Vila-seca va haver de desplaçar-se a la Jonquera per jugar els dos partits i no van estar sols. A la final, un centenar de persones van recórrer més de 200 quilòmetres per animar als seus en un duel disputat contra el Barberà. Els vila-secans van començar perdent, van saber remuntar i matar el duel amb el 3-1 final per tornar a la categoria on sempre han merescut estar. El tècnic Arnau Moragas no es va amagar i va apuntar que «volem consolidar-nos a Nacional Catalana, però, tot i que no és un objectiu prioritari, perquè no podem somiar i mirar més amunt encara».

