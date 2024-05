El Calafell tanca una època daurada

La derrota del darrer dissabte per 3-5 contra el Reus Deportiu va significar més que acomiadar-se del play-off de l’OK Lliga per part del CP Calafell. El conjunt verd-i-blanc va tancar la temporada i va posar fi a l’època daurada de la història de l’entitat del Baix Penedès. El tècnic, Ferran López, i el seu assistent, Pol Josa, jugadors veterans a la casa com Arnau Xaus i Jordi Ferrer així com els que només han jugat aquesta temporada com Joan Pascual i Uri Vives es van acomiadar del Calafell.

En aquests quatre anys al capdavant del CP Calafell, Ferran López va aconseguir estabilitzar l’equip a la categoria i convertir-lo en un dels equips a tenir en compte. A més, també va fer història aconseguint el primer títol europeu del club la temporada 2021/2022 amb la WS Europe Cup. A aquest títol el va seguir el 2022/2023 la Lliga Catalana i també la primera participació a la WSE Champions, la màxima categoria de l’hoquei europeu.

Ferran López va destacar a Diari Més que «tanco aquesta etapa amb la consciència tranquil·la. M’ho he deixat absolutament tot des del primer dia al darrer i estic molt orgullós de la feina aconseguida i de l’aprenentatge». El de Sant Sadurní d’Anoia va afegir que «el que hem aconseguit és històric i tot un orgull. Segurament ara és més fàcil que els jugadors vulguin venir al Calafell. Abans era difícil, però vam treballar de valent per assolir uns títols que han posat el nom de Calafell en el mapa a nivell europeu».

El tècnic Ferran López amb el títol de la WS Europe Cup.CP Calafell

L’acomiadament es fa més dur quan no és esperat. Al gener, just a la meitat de la temporada i amb tots els títols en joc, la nova junta directiva del CP Calafell va comunicar a Ferran López que no renovaria i que volien començar un nou projecte amb un nou entrenador. El tècnic va ser sincer i va apuntar que «va ser dur, jo crec que encara podia continuar a la banqueta una mica més». Aquesta notícia va impactar en la plantilla: «Les circumstàncies han sigut complicades. Soc professional i sabia que havia de continuar donant el màxim nivell, però gestionar-ho durant sis mesos ha sigut difícil», va confessar López.

El tècnic verd va aterrar la temporada 2019/2020 com una aposta de l’expresident Xavier Palau, a qui Ferran està «eternament agraït». Després d’un any d’impàs al Noia Freixenet, López va tornar a Calafell per guanyar l’Europe Cup i quedar sisè, tercer i cinquè a l’OK Lliga en tres temporades d’èxits. En aquests anys hi ha hagut moments difícils i d’altres emotius.

Ferran López troba complicat guardar-ne només un, però va destacar: «El moment d’arribar al pavelló Joan Ortoll després de guanyar l’Europe Cup va ser brutal. Veure gent de totes les edats apropar-se per abraçar-te i felicitar-te plorant d’emoció va ser emotiu. Allà vaig notar com el treball fet a foc lent i amb humilitat va fer que aquest poble lluitador es rebel·li com un dels grans de l’hoquei. Els hi estic molt agraït», va apuntar.

Aquesta etapa també ha servit per reforçar el Joan Ortoll. «L’afició ha sigut molt especial per a mi, ha fet del Joan Ortoll un escenari màgic. La penya els Estrellats ha demostrat ser inigualable, es nota la seva estima per al club i des d’aquí els dic que moltes gràcies per estar sempre allà per nosaltres». De fet, també van ser-hi presents després de la dura derrota contra el Reus Deportiu per rendir un homenatge més que merescut tant a Ferran López com a la resta d’herois que han fet possible que el CP Calafell brilli com ho fa ara. Ara arriba el moment de començar una nova etapa.

