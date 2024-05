El Reus Deportiu aprofita ‘la Bombonera’ per colpejar primer

El Reus Deportiu va colpejar primer als quarts de final del play-off de l’OK Lliga contra el Calafell. Els de Jordi Garcia van superar per un contundent 3-0 l’equip entrenat per Ferran López i posen l’eliminatòria a favor seu després d’aprofitar el factor camp.

Dissabte, el Palau d’Esports de Reus, també anomenat la Bombonera per part dels aficionats roig-i-negres, es va convertir en tota una olla a pressió que va afavorir els locals. La penya Estrellats de Calafell va decidir no viatjar per evitar conflictes en el que va ser el sisè derbi de la temporada.

Els dos equips s’hi jugaven molt i, per aquest motiu, el derbi es va mantenir amb una calma tensa durant els primers minuts de partit. Les possessions llargues van ser comunes i les ocasions van escassejar, però en l’hoquei es pot passar de la calma tensa al dinamisme dels contracops en qüestió de segons. Per part del Reus, un xut ras de Martí Casas a les acaballes de la primera meitat va ser el màxim perill que es va provocar i, per part del Calafell, Sergi Miras va estavellar una pilota al pal. De fet, els verds van tenir un parell de transicions més, però Càndid Ballart es va mostrar contundent a la porteria.

L’acció va començar a la segona meitat. Martí Casas i Marc Julià van trenar una jugada entre els dos. Casas va ser l’encarregat de finalitzar la jugada i va obtenir el premi del gol, tot i que amb prou feines la bola va travessar la línia de gol per sota de Gerard Camps. El gol va accelerar el partit i el Calafell va respondre amb una canonada de Sergi Miras que es va estavellar al travesser. Tot seguit, Martí Casas va poder marcar el segon en una gran jugada individual.

El Reus Deportiu estava en dinàmica ascendent i el segon no va trigar en arribar. El jove talent Guillem Jansà va conduir una jugada i va posar el segon gol en safata per a Maxi Oruste. L’argentí només va haver de rematar a l’alçada del pal dret de Gerard Camps un tir llunyà de Jansà per posar el 2-0 en el marcador.

La tranquil·litat va durar ben poc, perquè, dos minuts després, Diego Rojas va veure una targeta blava que va deixar el Reus en inferioritat numèrica. El capità calafellenc, Arnau Xaus va errar la falta directa davant de Ballart i el Reus Deportiu va defensar-se a capa i espasa fins que l’expulsió temporal de la targeta blava s’acabés.

Amb el Palau d’Esports vibrant a favor seu, els roig-i-negres van aguantar les escomeses del Calafell. Els de Ferran López van haver d’arriscar amb el pas dels minuts i el Reus ho va aprofitar per brillar en les transicions amb un Martí Casas encertat, que va enviar una pilota al travesser. A l’últim minut i ja amb el Calafell jugant sense porter, Maxi Oruste va segellar el 3-0 final per posar el conjunt de Jordi Garcia per davant a l’eliminatòria.

Els quarts de final continuaran dissabte a les 17 hores al pavelló Joan Ortoll de Calafell. Allà, davant de la seva afició, el Calafell buscarà igualar l’eliminatòria i el Reus rematar la feina. Si hi ha un tercer partit, serà al Palau d’Esports de Reus.

