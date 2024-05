Sergi Miras: «Estem més que preparats per la intensitat que viurem demà»

Després d’un tram final de temporada complicat, com arriba el CP Calafell a la cita?

«Amb moltes ganes i les piles ben carregades. Estem il·lusionats i volem fer un bon play-off. És una realitat que el final de lliga no ha estat l’esperat. Hauríem d’haver sigut més regulars, perquè el nostre objectiu era pujar al més alt possible de la classificació. Ara toca deixar de mirar enrere i encarar el play-off. És una nova competició i sabem que serà més que complicada contra el Reus, però estem preparats».

Arriba el play-off i s’ha d’encarar com una competició separada.

«És cert. També som conscients que anem al Palau d’Esports, una pista molt difícil, però hem demostrat durant la nostra història que som capaços de guanyar a qualsevol pista».

El darrer mes de gener, es va conèixer que Ferran López no continuarà a la banqueta del Calafell de cara a la pròxima temporada. Després de tres anys a l’entitat, fa que aquest play-off se senti com un last dance?

«Vam arribar plegats la temporada 2021-2022 i des de llavors hem aconseguit moltes alegries i hem fet història, com quan vam guanyar l’Europe Cup. Hem aconseguit coses que fa tres o quatre anys eren impensables, així que sí que se sent com el final d’un projecte».

Això fa que aquest play- off sigui més especial?

«La nostra tasca ara és fer un bon play-off, amb al·licients o sense. El Reus és un rival directe, tant per proximitat com per a la classificació i la nostra eliminatòria serà la més igualada de totes. Per a nosaltres seria tot un premi arribar a semifinals eliminant al Reus, també seria una alegria per a la nostra afició».

Enguany és la temporada dels derbis entre el Reus i el Calafell. Us heu trobat en cinc ocasions entre la prèvia i la fase de grups de la Champions i la fase regular de l’OK Lliga.

«Era un tema que ha sortit aquesta setmana al vestidor. Ens hem enfrontat cinc vegades i totes han sigut molt equilibrades i s’han decidit per petits detalls. Això en un play-off s’accentua, estem preparats per aquesta intensitat, per viure pròrrogues o penals. Estem molt il·lusionats».

Us deveu conèixer al mil·límetre.

«L’any passat també ens vam trobar bastant, així que ens coneixem tots molt bé. Els dos equips tenim jugadors amb un potencial molt elevat i gairebé ens podem intuir les jugades».

El primer partit de l’eliminatòria serà al Palau d’Esports. Quina serà la clau del duel?

«Per la nostra part, hem d’intentar estar ben equilibrats tant en atac com en defensa. La clau és evitar que hi hagi molta diferència en el marcador. Hem d’estar dintre del partit en tot moment, perquè ells tenen el factor pista i, amb la seva afició al seu costat, estic segur que ens posaran les coses molt difícils. A més, penso que el factor pista també té un punt favorable. Si aconseguim avançar-nos en el marcador, ells poden tenir un punt de pressió extra que faci que se’ls compliqui el partit. Si sortim de Reus amb una victòria, millor, però sino estem més que preparats per jugar un segon i un tercer partit».

«La pressió del factor pista els pot jugar en contra si aconseguim el primer gol»

El CP Calafell ja sap el que és guanyar al Palau d’Esports del Reus aquesta temporada.

«Sí, hem anat a jugar allà tant a la Champions com a la lliga. A la Champions vam perdre, tot i que ens vam quedar a un pas de l’empat amb el penal. A la lliga, però, les sensacions van ser molt bones. Vam fer un partit molt complet. A la primera part ens va sortir tot ofensivament i, a la segona, vam saber defensar-nos bé i poder matar el partit quan era necessari. Ens van posar les coses complicades, però això és normal en el seu pavelló».

Cada vegada que el Reus i el Calafell s’han trobat, la intensitat ha pujat a la pista i a la graderia.

«És una rivalitat bonica. És normal que hi hagi intensitat i, fins i tot, és necessari. Partits com el de demà són els que enganxen a la gent, i esperem fer un gran partit per donar una alegria a la nostra afició».

«Partits com el de demà són els que fan que la gent s’acabi enganxant a l’equip»

