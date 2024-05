Marc Julià: «Espero un Palau d’Esports ple, noto a la gent molt engrescada»

En el tram final de l’OK Lliga heu acumulat una bona ratxa. Com arriba l’equip al play-off?

«Hem acabat la temporada regular en un punt físic i de joc molt bo, així que sortim reforçats. Crec que arribem en el millor moment de la temporada per enfrontar-nos a tot un equipàs. Estem més que preparats per l’eliminatòria».

Aquesta setmana s’han fet oficials les baixes de Gelmà i Aragonès per sanció. Això fa que li caigui una mica més de responsabilitat?

«Sí, el que toca és ajudar a l’equip en tot el que calgui. És veritat que són dos baixes sensibles, però tant la resta de l’equip com jo mateix farem tot el possible perquè aquestes baixes no es notin en cap moment».

Tant Sergi Aragonès com David Gelmà han anunciat aquesta setmana que no formaran part de l’equip la pròxima temporada. Això fa que se senti com el final d’una etapa i que el partit sigui més especial?

«Sí, es pot sentir d’aquesta manera, marxen dos jugadors, però ens quedem la resta, el final d’una etapa i el començament d’una altra. Crec que és un partit que ens pot reforçar molt com a equip, al final són dos jugadors els que marxen, però ara mateix estan tan endollats com la resta. Volem que aquest sigui el nostre play-off, volem fer un bon paper».

«Ara és el moment de fer valer el que hem treballat durant l’any i estem en el punt»

Enguany és la temporada dels derbis entre el Reus i el Calafell. Us heu trobat en cinc ocasions entre la prèvia i la fase de grups de la Champions i la fase regular de l’OK Lliga.

«Sí, com és habitual hem preparat el partit amb una anàlisi en vídeo i he sentit que l’hem vist 25 vegades aquesta temporada. Ha sigut un any de derbis i es fa dur perquè el Calafell és un equip molt rocós i molt intens. M’agrada molt jugar contra ells, tenen les idees molt clares, tenen una plantilla molt compensada físicament i també són molt forts a nivell d’estructura. Per aquest motiu cada partit contra ells és una guerra».

Enceteu l’eliminatòria al Palau d’Esports davant de la vostra afició. Què espera del duel de demà?

«Demà la Bombonera estarà plena fins a la bandera. Serà una d’aquelles nits que vibrarà i es farà notar sobre la pista. Els derbis engresquen a la gent i això ho he notat molt aquesta setmana. Passeges pel carrer i t’aturen moltes persones per dir que demà els hem de guanyar tant sí com no i també ens transmeten que tenen moltes ganes que arribi el partit. Demà espero que el Palau estigui un 85% ple i això ens ajudarà molt a nosaltres i segur que afectarà el Calafell».

En un derbi, les dinàmiques no importen i els dos equips s’igualen.

«Sí, tots els derbis que hem jugat aquesta temporada han sigut molt igualats, des del primer a l’últim. La intensitat serà màxima i encara més amb tot el que ha passat en cada derbi que hem disputat aquesta temporada».

El darrer va acabar en empat quan l’electrònic marcava que quedaven 0,2 segons. Això és un incentiu més de cara el duel de demà?

«Tot això incentiva i fa que encarem el partit amb moltes ganes i il·lusió.

Ara és el tram de la temporada més important. Tot el que hem treballat durant aquest any ha sigut per arribar on som ara. Un dels dos equips acabarà aquí el curs, així que aquesta eliminatòria serà una guerra. Estem preparats per colpejar primer i emportar-nos el primer partit demà davant dels nostres aficionats».

Què espera del Calafell?

«És un equip molt intens físicament i que juga molt obert. Té jugadors de gran qualitat, com Sergio Miras, que agafa molta velocitat i és difícil d’aturar. Arnau Xaus també està fent un any molt bo, de la mateixa manera que Jan Escala. Jepi Selva és tot un perill quan agafa les diagonals. En definitiva, són un equip molt perillós i molt organitzat, així que els hem d’afrontar des de la paciència i sense perdre en cap moment el ritme del partit. Els hem de portar al nostre terreny».

Si una cosa s’ha demostrat en els derbis és que és igual la diferència de gols en el marcador. No es pot perdre la concentració ni un segon.

«Tots els moments d’una eliminatòria són molt importants. Fins que no

sona la botzina no es pot baixar la concentració. Hem de saber gestionar des del primer partit a l’últim. Sabem que demà és la nostra oportunitat, l’ambient ens acompanyarà i ens ajudarà a colpejar primer. Quan el Palau vibra a favor nostre, ens fem més forts».

«Quan el Palau d’Esports vibra a favor nostre

ens fem més forts»

David Gelmà i Sergi Aragonès, baixes sensibles per al Reus Deportiu El Reus Deportiu va fer públic dimecres que Sergi Aragonès i David Gelmà seran baixes importants de cara al derbi contra el Calafell. El club roig-i-negre va conèixer la sanció de dos i cinc partits respectivament a causa de les accions produïdes en finalitzar el duel entre el Reus Deportiu i el Lleida Llista de fa gairebé tres setmanes.



El duel va acabar amb polèmica, amb l’empat reusenc a l’últim segon que no va pujar al marcador perquè els àrbitres van considerar que va arribar fora de temps. Tant Aragonès com Gelmà van protestar efusivament aquesta decisió i la Real Federació Espanyola de Patinatge ha pres una decisió contundent com a càstig.



D’aquesta manera, Sergi Aragonès es perdrà els dos pròxims partits, però podria arribar a participar a l’eliminatòria contra el Calafell si s’ha de jugar el tercer duel de desempat. Si no, el seu retorn seria a semifinals o, sent pessimistes, podria tancar la seva etapa de roig-i-negre, perquè dimarts va anunciar que no continuarà l’any que ve al Reus Deportiu.



D’altra banda, David Gelmà ha rebut una sanció de cinc partits, fet que el deixa fora l’eliminatòria sencera i part de la següent. David Gelmà també va anunciar el passat dimarts que tampoc continuarà de cara a la pròxima temporada a l’entitat roig-i-negra.



La reacció del Reus Deportiu va arribar ahir mateix a través del seu compte a X on va assenyalar que «des del Reus Deportiu mostrem la nostra disconformitat amb les sancions. Creiem que són desmesurades i que se’ns està oferint un tracte diferent».

Et pot interessar: