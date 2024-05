Sergi Aragonès i David Gelmà deixaran el Reus Deportiu al final de la temporada

Sergi Aragonès i David Gelmà deixaran de formar part del Reus Deportiu Virginias al final d’aquesta temporada.

Així ho ha anunciat el mateix club en un comunicat en el qual els dos jugadors s'han acomiadat dels aficionats: «El Reus ens ha donat l’oportunitat de viure moltes nits màgiques, però ara toca dir-vos adeu. Sempre us portarem al cor. Ara, ens queda un últim títol per tancar de la millor manera aquesta etapa amb vosaltres».

Tant Aragonès com Gelmà van aterrar a l’entitat reusenca la temporada 21/22. Gelmà ho va fer en el mercat d’estiu després de destacar al Girona marcant 34 gols. En les darreres tres temporades, el de Tordera s’ha convertit en una peça important en la rotació reusenca.

D’altra banda, Aragonès va arribar al mercat d’hivern com el fitxatge estrella. L’atacant va buscar una oportunitat per brillar després d’un any difícil al Benfica. Al Reus ho va aconseguir de la millor manera i es va convertir en el jugador referència.

Tot apunta al fet que la pròxima temporada omplirà el forat que ha deixat Pau Bargalló al Barça. Amb tot, ara buscaran tancar el cicle lluitant pel títol de l’OK Lliga a partir de dissabte.

