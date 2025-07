El Nàstic podria perdre dos pilars de la seva defensa

Tot indica que serà un estiu de grans canvis a la plantilla del Nàstic de Tarragona. Després d’un nou final traumàtic per als granes, la temporada passada ha donat pas a un nou capítol per a l’equip, un projecte que liderarà el ratificat Luis César des de la banqueta i que comptarà amb la novetat de Noé Calleja al capdavant de la direcció esportiva. Tanmateix, aquest nou projecte sembla que no podrà comptar amb alguns dels seus pilars: els capitans i jugadors locals Joan Oriol i Pol Domingo podrien no continuar a les ordres de Luis César.

El periodista especialitzat en el mercat de la Primera RFEF, Ángel García (@cazurreando_com), anunciava ahir al vespre que Joan Oriol, capità i gran símbol del Nàstic, no seguirà la temporada vinent defensant l’elàstica grana. Segons ha apuntat el Diari de Tarragona, el club li ha oferit la possibilitat d’entrenar el Juvenil A la pròxima temporada. De forma que consideren que el cicle del cambrilenc, de 38 anys, està acabat al club grana.

El Nàstic perdria així un jugador que ha estat clau les últimes cinc temporades a Can Nàstic, sent indiscutible al lateral esquerre en les alineacions de tots els entrenadors que han passat per la banqueta grana i destacant, la passada temporada, per la seva aportació golejadora amb sis dianes, la majoria des del punt de penal.

L’altra baixa dolorosa per a la plantilla seria la de Pol Domingo. El club va anunciar el passat dilluns, 30 de juny, que el de la Pobla de Montornès era un dels futbolistes que quedaven lliures aquest estiu, i a qui se li havia presentat una oferta de renovació. Tanmateix, sembla que aquesta oferta no ha convençut el tarragoní, qui, segons el mateix Ángel García, estaria molt a prop d’incorporar-se a un rival del grup dels grana, com l’Alcorcón. Domingo seguiria així els passos de Gorostidi, qui també va rebutjar una oferta de renovació del Nàstic i va fitxar per un altre equip de la mateixa categoria, el Racing de Ferrol.

Dos sortides i una arribada

Amb una defensa que perd dos efectius importants, la nova direcció esportiva grana treballa per reforçar una línia que aquest any ha estat un dels punts febles de l’equip. Després d’anunciar les incorporacions del central David Alba i del pivot Mangel Prendes, que també pot jugar com a central, el club ha tancat l’arribada d’un altre defensa: César Morgado, de 32 anys, que aquesta temporada ha estat una peça clau a la rereguarda de l’Andorra, equip recentment ascendit. S’espera que el club anunciï la seva incorporació aviat.

Amb les sortides de Gorka Pérez, Unai Dufur, Borja Granero, Migue Leal i Marcel Céspedes, a les quals s’afegirien les més que probables baixes de Pol Domingo i Joan Oriol, Noé Calleja té la difícil tasca de renovar completament la línia defensiva de la plantilla grana.