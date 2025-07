César Morgado, objectiu per reforçar la defensa grana

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

El Nàstic de Tarragona ha començat a confeccionar a temporada des dels fonaments. Després de ratificar Luis César a les regnes de l'equip, el director esportiu Noé Calleja ha posat en el punt de mira primer reforçar la defensa, la demarcació en la qual més es va fallar l'any passat. Els grana volen veterania i qualitat contrastada i el primer objectiu és César Morgado, segons ha avançat el periodista Ángel Garcia i ha pogut confirmar Diari Més.

El central va celebrar l'ascens de categoria amb l'Andorra el curs passat i, en acabar, no va ser renovat amb l'equip de Gerard Piqué. Morgado és un central de 1,85 metres d'alçada, amb envergadura i veterania per liderar la línia defensiva de l'equip. Com a esquerrà, compta amb una bona sortida de pilota i també amb galons en les jugades a pilota aturada. L'any passat va jugar un total de 19 partits amb l'Andorra, sent el defensa titular des del principi de la temporada fins que les lesions el van treure dels terrenys de joc. La primera va provocar que no acabés l'any jugant i, tot just començar el 2025, es va tornar a lesionar a la Copa Catalunya, precisament contra el Nàstic, fet que el va deixar fora fins a finals de març. Llavors, amb mesos perduts, el central va veure com la competència li va treure la posició i el canvi de banqueta amb Beto Company al capdavant el va mantenir en el rol de central suplent.

Fa dues temporades, Morgado va jugar amb el Lugo en el qual també estaven els grana Víctor Narro i Antoñín Cortés i el ja exgrana Gorka Pérez, qui va ser la seva parella de ball. En aquella temporada, Morgado va visitar el Nou Estadi i va veure com, a cinc minuts de l'inici de partit, Alberto Varo li va aturar un penal.

Morgado va demostrar la seva seguretat al darrere a la Primera Federació amb el Sabadell i abans també amb el Badajoz, amb qui es va quedar a les portes de l'ascens a Segona Divisió. César Morgado és un central contrastat que aporta veterania i resistència.