Ander Gorostidi no renova i marxa al Racing de Ferrol

Ander Gorostidi tanca la seva etapa al Nàstic de Tarragona. El migcampista basc, clau aquesta temporada, no ha acceptat l'oferta de renovació i ha fitxat pel Racing de Ferrol, equip de la Primera Federació que també es va emportar a Migue Leal.

El migcampista basc va ser un dels jugadors més importants d'aquesta temporada al club grana. Amb 3.200 minuts a l'esquena, va ser que més minuts va disputar i home important en la rotació amb Dani Vidal i Luis César. Enguany, Gorostidi va superar el centenar de partits de grana i posa fi a la seva etapa de tres anys de grana acceptat una oferta del Racing de Ferrol econòmicament superior a la presentada pel club tarragoní.

Gorostidi va anar de menys a més amb el Nàstic. El basc va aterrar la temporada 22-23 i, en el seu primer any, no va mostrar el nivell esperat. Així ho va reconèixer el mateix jugador i va treballar per guanyar-se la posició. De fet, així ho va fer el curs 23-24, que va treballar fins a superar Borja Martínez al tram final de la temporada i patir la final de Málaga. La temporada passada aquest nivell va augmentar fins a quallar un curs amb 5 gols i 2 assistències.

La temporada passada, Gorostidi va rebutjar ofertes d'equips com el Ceuta i l'Andorra amb ofertes molt superiors a la renovació grana. El basc va decidir quedar-se i tornar-ho a intentar, morint amb el Nàstic a Zubieta. Ara, ha decidit tancar la seva etapa de grana, una en la qual sempre ha sigut un referent en el vestuari a nivell de treball i professionalitat.