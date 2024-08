Manel Cazorla: «Vull un equip treballador, que pressioni i que sigui intens físicament»

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Com va sorgir el seu retorn a la Pobla de Mafumet?

«Jo ja havia tancat una etapa de tres anys a la UE Valls i la meva intenció era parar, però va arribar la trucada del Nàstic. Quan t’arriba una opció així l’has d’agafar i ho vaig fer encara sense saber, en aquell moment, a quina categoria acabaria jugant al final».

Torna a casa i ja sap el que és pujar de categoria amb el filial del Nàstic.

«Sí, he tingut la sort de jugar com a futbolista, sota les ordres de Santi Coch, i també vaig estar a la banqueta. De jugador vaig formar part de l’equip que va assolir l’ascens de Primera Catalana a Tercera Divisió. Després vaig formar part del cos tècnic d’Iván Moreno. Posteriorment, al de Martín Posse, amb qui vam assolir l’històric ascens a Segona B. Fins i tot vaig tenir una breu etapa de primer entrenador quan vaig fer tàndem amb Xisco Muñoz. Van ser dues etapes de tres anys molt boniques».

Quin objectiu es marca?

«N’he establert dos. Com a grup, hem de pujar de categoria. A nivell individual, vull formar jugadors perquè puguin trucar a la porta del primer equip. Som el filial del Nàstic i la nostra feina és nodrir-lo amb talent jove i preparat. Els jugadors tenen moltes ganes i els he dit que pujar al primer equip és molt difícil, però no impossible. Aquí tenen una oportunitat real d’evolucionar com a futbolistes. El cos tècnic i jo els ajudarem perquè ho puguin fer i que, quan el Nàstic ho necessiti, tingui un jugador preparat per competir».

Què pot dir de la lliga Elit, on jugarà la Pobla?

«És una Tercera RFEF encoberta. És una categoria molt competida en la qual treballen molts entrenadors de nivell i jugadors amb experiència. De fet, crec que enguany serà encara més difícil, perquè han entrat tres equips més de Tercera RFEF, mentre que l’any passat només va haver-hi un».

Té experiència a la categoria amb la darrera temporada a la UE Valls.

«La meva experiència em diu que és un grup curt en el qual penalitza molt la manca de regularitat. No pots mirar ni cap amunt ni cap avall. El que hem de fer és anar partit a partit i, quan faltin cinc jornades, ja veurem on som».

Quina plantilla es troba?

«Una plantilla renovada i molt jove, però amb moltes ganes d’aprendre. El meu objectiu és que es facin grans aviats. En el futbol, qui madura abans és qui s’emporta els partits i en aquesta categoria ens trobarem equips amb jugadors experimentats. Sempre dic als jugadors que ara tenen 18 anys, però d’aquí a un mes tindran 20 anys. Vull que el vestuari sigui una família que creixi unida, perquè això és el que dona punts. La clau és aquesta, perquè si tots van per lliure, si apareixen els egos, l’objectiu no s’aconseguirà».

Quin estil de joc veurem a la Pobla de Mafumet de Manel Cazorla?

«A mi m’agrada un equip protagonista i jugar bé, que no vol dir jugar bonic. Jugar bonic és fer una sotana o qualsevol acció tàctica que aixequi la graderia. Jo el que vull és un equip productiu i que sigui capaç d’adaptar-se a les diferents fases d’un partit. Vull que pugui patir quan faci falta per defensar un resultat i també que pugui aprofitar els moments on serem superiors amb la pilota. A més, vull un equip treballador que s’apliqui en la pressió i intens físicament. Aquesta és la idea i, ara, ho estem treballant».