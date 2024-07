La Pobla de Mafumet encetarà la lliga Elit contra el Vilafranca el 22 de setembre

La Pobla de Mafumet de Manel Cazorla ja coneix el calendari al complet de la pròxima temporada a la lliga Elit. El filial del Nàstic buscarà el retorn a la Tercera RFEF contra els millors equips amateur de Catalunya. El primer partit de la temporada serà el 22 de setembre al Municipal de la Pobla contra el Vilafranca, una entitat que també va descendir l'any passat. D'altra banda, la primera sortida serà contra l'Horta.

La lliga acabarà el 18 de maig i, si la Pobla vol pujar, haurà de quedar primer o segon, per assolir el bitllet directe. En un altre cas, tocarà acabar entre els sis primers per participar en el play-off d'ascens contra per aconseguir el darrer bitllet per l'ascens.

Aquesta temporada la Pobla de Mafumet tindrà dos derbis provincials. El primer contra la UE Valls, exequip de Manel Cazorla, entrenador del filial grana, i també contra la Rapitenca, amb qui va coincidir l'any passat a Tercera RFEF.

Els duels contra la UE Valls seran el 24 de novembre i el 6 d'abril, mentre que contra la Rapitenca jugarà el 19 de gener del 2025 i el 18 de maig del 2025 per tancar la temporada a la Devesa, el camp ebrenc.

Pots consultar el calendari al complet aquí.