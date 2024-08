La plantilla de la Pobla de Mafumet per a la pròxima temporada pren forma

Publicat per Rafa J. Larrañaga Verificat per Creat: Actualitzat:

Durant gran part de juliol, el mercat del CF Pobla de Mafumet estava ben aturat. Fins al dia 25, el filial del Nàstic de Tarragona només havia anunciat les sensibles baixes que havia provocat el descens a la Lliga Elit. Un total de 12 jugadors es van desvincular del club —i no precisament poc importants. Entre aquests, hi ha noms com el defensa Boaz Hallebeek —que ha recalat cap al filial del Zaragoza—, Sergi Quirós —que ha marxat a l’Atlètic Lleida— o Robledo i Torrents —que han recalat al Reus FC Reddis.

Davant d’aquesta situació, el conjunt pobletà s’ha començat a moure per tenir una plantilla competitiva. A la porteria, ha arribat el balear Joan Salvà, que acumula dos ascensos consecutius a Segona Divisió com a tercer porter del Racing de Ferrol i el Castelló —ara, està en dinàmica amb el primer equip grana. Al mig del camp, la Pobla s’ha reforçat amb Roger Ciuró —procedent de l’Espanyol. I finalment, en atac ha arribat una triple incorporació: Adam Hafidh —de la Rapitenca—, el davanter Alex Torà —procedent del planter del Mallorca— i, ahir, es va anunciar el retorn de Sergi Folch —que va ser el màxim golejador de la UE Valls.

Et pot interessar