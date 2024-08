El reusenc Sergi Roberto s'acomiada del Barça després de 18 anys vestint de blaugrana

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

El migcampista Sergi Roberto, actual capità del FC Barcelona, va anunciar aquest diumenge la seva marxa de l'entitat catalana després de divuit anys com a blaugrana.

El jugador reusenc, que va acabar el seu contracte a finals de la passada temporada, s'acomiadarà dimarts, en un acte oficial a l'Auditori 1899, amb la presència del president del club, Joan Laporta, segons va anunciar l'entitat blaugrana.

Va arribar a la Masia amb catorze anys després de destacar en el futbol base del Nàstic de Tarragona i a poc a poc va anar complint etapes, sempre des de la seva privilegiada visió de joc al centre del camp.

El 19 de novembre de 2010, les grans actuacions signades amb el filial li van obrir les portes del primer equip i va debutar en un partit coper a Ceuta.

No va ser, fins a la temporada 2013-14, quan es va allotjar al primer equip. La seva polivalència li va permetre jugar a la medul·lar, però també com a lateral dret, on ha sumat el major nombre de partits.

En total, ha guanyat 25 títols: 2 Champions, 7 Lligues, 6 Copes del Rei, 2 Mundials de Clubs, 2 Supercopes d'Europa i 2 Supercopes d'Espanya.

En total, Sergi Roberto ha jugat 373 partits com a blaugrana i ha superat a grans jugadors de la història del club com José Mari Bakero, Luis Enrique o Ladislao Kubala, en aquest apartat.

Sergi Roberto s'ha acomiadat mitjançant un vídeo en les seves xarxes socials: «Culers ha arribat el moment de donar-vos les gràcies per aquest viatge que hem fet junts. La meva història amb el Barça comença amb 14 anys».

Recorda la seva arribada des de Reus per a «complir el somni de vestir la samarreta blaugrana» i recorda el seu pas per la Masia on va viure «els millors anys com a adolescent» i va aprendre «tots els valors d'aquest club, fent-me créixer com a jugador i sobretot com a persona i fent amistats que seguiran per a tota la vida».

«En el primer equip han estat onze anys, plens de moments i de vivències úniques: des del debut fins a ser el capità i guanyant tots els títols possibles», recorda.

Sergi Roberto recorda que ha compartit vestuari amb els seus ídols i «amb els millors entrenadors i jugadors del món», la qual cosa ha estat «un autèntic privilegi».

»Me'n vaig orgullós, orgullós de fer-ho donat tot durant 18 anys, d'haver posat sempre els interessos de l'equip i del club per sobre dels meus i orgullós per ser el capità del club de la meva vida», assegura. EFA

Et pot interessar