Marcos Fernández, el somni gairebé impossible per reforçar el potencial ofensiu del Nàstic

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic continua estudiant el mercat per incorporar un nou Alan Godoy. La direcció esportiva grana treballa intensament per incorporar un perfil de jugador sub-23, sigui un 9 pur o també un mitjapunta amb velocitat, gol i gana per fer-se un lloc en un dels equips més ambiciosos de la categoria. Per reforçar una posició que actualment compta amb Antoñín, Pablo Fernández, el Nàstic té un somni gairebé impossible: Marcos Fernández.

El jugador de Cambrils, de 21 anys, forma part del planter del Real Betis i compleix amb tots els requisits de la direcció esportiva grana. De fet, no és la primera vegada que Marcos interessa al Nàstic. L’any passat ja va ser una opció, però, llavors, va patir una greu lesió al turmell que el va fer passar pel quiròfan i el va deixar sense competir durant mig any. Després de superar la lesió, va completar 11 partits anotant 3 gols i assolint una assistència.

Fernández va créixer al futbol base del Nàstic, jugant sota les ordres de Dani Vidal. El 2019, va fitxar pel planter del Real Betis per jugar a l’equip de Lliga Nacional Juvenil. Des de llavors, va anar pujant tots els esglaons de la base del Betis fins a arribar al Betis Deportivo, entrant en dinàmica del primer equip. De fet, el cambrilenc ha entrat amb força aquesta pretemporada sota les ordres de Manuel Pelegrini.

El cambrilenc va assolir un doblet en el primer amistós del Real Betis contra l’Àustria Salzburg i jugant els primers 45’ minuts en el duel contra el Liverpool a Anfield. Aquest gran rendiment durant l’estiu no ha fet més que tancar les opcions per al Nàstic, perquè ha fet que s’obrin opcions de poder jugar a Segona Divisió. A més, tenir el Betis Deportivo jugant a Primera Federació enguany també ha complicat les coses. D’aquesta manera, Marcos es converteix ja en un desig gairebé impossible per al conjunt grana.

Noel López es complica

L’altre punta que també sondejava el Nàstic és el gallec Noel López, tal com va apuntar el periodista Ángel Garcia. L’actual jugador del Real Madrid Castilla també tenia altres pretendents, com és el cas del Marbella. En el cas del davanter gallec, el Nàstic té la preferència d’aconseguir el fitxatge en propietat i evitar, així, una cessió, una jugada que no acaba d’omplir a l’entitat madrilenya.

Dues setmanes de mercat

Queden dues setmanes de mercat i el Nàstic encara té moviments per fer al tauler. A l’eix de la defensa no s’espera cap incorporació, només la sortida d’Iván De la Peña. El creixement d’Antonio Leal, juntament amb Unai Dufur i Gorka Pérez han esvaït els dubtes entorn de la rereguarda. Més enllà de les necessitats, com és la de reforçar la punta de llança de l’equip, també poden sorgir moviments per oportunitats de mercat. El Nàstic, tal com ha destacat el tècnic Dani Vidal, en reiterades ocasions, no tanca la porta a fer canvis d’home per home si troba jugadors que puguin fer un salt de qualitat a la plantilla, amb certa atenció al lateral dret.

D’altra banda, l’entitat grana tampoc busca confeccionar una plantilla molt llarga. Així ho va afirmar el director esportiu Javi Sanz en una roda de premsa fa unes setmanes.