Berni Álvarez serà el conseller d’Esports de la Generalitat i deixarà l’Ajuntament

El tarragoní Berni Álvarez serà el conseller d’Esports del nou Govern de la Generalitat de Catalunya, tal com va avançar Mundo Deportivo i va poder confirmar el Diari Més.

El fins ara conseller d’Esports, Educació i Salut i segon tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Tarragona ocuparà la primera conselleria destinada exclusivament a l’esport de la Generalitat. El moviment pioner de Salvador Illa l’ocuparà Álvarez que ha dirigit la carpeta d’Esports al consistori en el primer any de mandat de l’alcalde Rubén Viñuales.

El nou conseller va entrar a l’Ajuntament com a regidor l’any 2019, formant part de la llista encapçalada per Josep Fèlix Ballesteros. Després d’estar a l’oposició, la victòria socialista als últims comicis electorals el va portar als despatxos de la plaça de la Font.

Durant aquest any, Álvarez ha impulsat la renovació de la gespa dels camps de futbol municipals, així com la instal·lació de pistes de bàsquet 3x3 al velòdrom. També, el conseller ha pogut inaugurar enguany el nou parquet del Palau d’Esports i l’adequació del camp de rugbi, un projecte que havia impulsat l’anterior govern municipal.

Álvarez s’ha expressat com un clar defensor del turisme esportiu i sota la seva conselleria Tarragona ha acollit en l’últim any diferents esdeveniments amb gran afluència com la Vuelta, la Mini Copa ACB o la copa del món de gimnàstica estètica de grup.

També, el conseller ha enllestit un acord amb una companyia privada perquè la Tabacalera aculli graus en formació esportiva de cara als pròxims anys. A part, recentment Álvarez havia entrat al consell d’administració d’Ematsa.

El fins ara regidor assumirà avui el càrrec de conseller d’Esports i dimarts formarà part de la primera reunió del consell de Govern. Amb el nou càrrec, el més probable és que Álvarez renunciï a la seva acta a l’Ajuntament.

Qui serà el relleu?

La renúncia obrirà un nou escenari al consistori. El relleu natural seria Valle Mellado, diputada al Congrés dels Diputats i qui va ser la número 10 a les llistes municipals de l’any passat. El següent possible relleu seria el número 11, l’actual senador socialista Mario Soler. Fonts socialistes expliquen que la decisió encara no està presa. A l’espera del relleu, el govern municipal de Viñuales perd una de les seves cares més visibles.

Reusenc de naixement

Álvarez va néixer a Reus l’any 1971. Després de jugar professionalment a l’ACB, va dirigir el CBT durant tretze temporades. «Estem molt contents i convençuts que farà una gran tasca envers l’esport català», expressa Núria Grados, presidenta del CBT. D'altra banda, el president de l'AD Torreforta, Robert Hernández, va apuntar que «crec que ens pot ajudar a difondre una gran marca com és Tarragona. És important que un Govern es plantegi tenir una Conselleria d'Esports, i no la dependència de Presidència com estava fins ara».

