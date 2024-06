El Reus FC Reddis es posa l’objectiu de lluitar per l’ascens el pròxim curs

El Reus FC Reddis es prepara per una temporada 2024/2025 ambiciosa. Així ho va indicar el seu president, Xavi Roig, durant l’assemblea de socis que va tenir lloc el darrer dimecres al Pavelló Olímpic de Reus.

Aquest darrer curs, en l’estrena de l’equip roig-i-negre a la Tercera Federació, l’equip liderat per Marc Carrasco va acabar l’any en vuitena posició amb 46 punts, a cinc del play-off d’ascens. L’objectiu per aquesta temporada no és un altre que jugar el play-off d’ascens a Segona Federació i lluitar per pujar de categoria. En aquest sentit, el club ja ha començat a confeccionar el nou projecte i, de fet, ja el té gairebé encarrilat amb tretze peces confirmades.

El tècnic tarragoní Marc Carrasco, l’entrenador dels ascensos, tornarà a asseure’s a la banqueta una temporada més per sumar-ne un de nou. Carrasco sempre s’ha mostrat com un entrenador ambiciós i molt compromès amb l’equip, aconseguint pujar el projecte fins a Tercera Federació. Carrasco ja es troba mans a l’obra en la confecció del nou projecte i ha aconseguit renovacions claus.

De moment, a la plantilla del Reus FC Reddis hi ha 13 noms confirmats, tres són fitxatges i deu són renovacions. L’entitat reusenca ha aconseguit mantenir els pesos pesants a la plantilla com Xavi Molina, Ramon Folch i Ricardo Vaz, tres homes amb una qualitat superior a la categoria. A més, se suma la renovació d’homes importants com Alberto Benito, qui va jugar mitja temporada lesionat, però amb un gran nivell sobre la gespa, i també el porter Alejandro Verdejo i l’extrem i pitxitxi Aitor Serrano. Finalment, també van renovar Andy Alarcón, Nico Díaz, Pol Benito, Xavi Jaime i Josep Ramon Sardà.

D’altra banda, s’han confirmat fins a tres fitxatges. El primer en arribar va ser Pol Fernández, central que va jugar la temporada passada a la UE Valls. A més, els reusencs han pescat en la Pobla de Mafumet i han fitxat el davanter Joan Torrents i el porter Pepo Campanera. Aquest darrer va ser confirmat en l’assemblea el darrer dimecres. En la mateixa reunió, el president va assegurar tres fitxatges més: un carriler esquerre que ja està firmat i s’està treballant per signar dos migcampistes. D’entre les baixes conegudes hi figuren Iu Pentinat, Albert Miravent, Maxi Rosales, Cesc Martínez i Ian Martínez.

Des de l’entitat també va deixar clar el full de ruta de la pròxima temporada. L’equip començarà la pretemporada el 22 de juliol i jugarà un total de set amistosos, sumant el Trofeu Ciutat de Reus. El primer serà contra l’Atlètic Lleida el 3 d’agost i, posteriorment, jugaran contra l’Europa, el Catllar, el Girona B, la Rapitenca i la UE Valls. Finalment, el Trofeu Ciutat de Reus es jugarà el 24 d’agost contra l’Espanyol B i servirà per presentar l’equip a l’afició. La lliga s’espera que comenci a principis de setembre.

Amb la nova temporada, el Reus també estrenarà una nova equipació de la marca Soka. Reus està engrescat amb el futbol i els motors ja han arrencat.

