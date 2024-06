El Reus FC Reddis pesca en la Pobla de Mafumet i fitxa el davanter Joan Torrents

El Reus FC Reddis ja té nova pólvora per a la pròxima temporada. El davanter Joan Torrents s’incorpora a l’equip de Marc Carrasco després de jugar les darreres dues temporades a la Pobla de Mafumet, el filial del Nàstic, on va marcar un total de dotze gols. L’atacant de 21 anys va jugar al cadet del Reus per després marxar al juvenil del Villarreal B.

En les darreres dues temporades ha estat el punta de la Pobla d'Adolfo Baines, destacant pel seu físic i intensitat amb la pilota. Torrents es converteix en el segon fitxatge del Reus FC Reddis després del defensa Pol Fernández i de les renovacions de jugadors clau com Ramon Folch i Ricardo Vaz, entre altres.