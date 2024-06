Es culmina el descens de la Pobla a la Lliga Elit

El cap de setmana de la revetlla de Sant Joan 2024 sempre serà recordat com a funest per al Club Gimnàstizzc de Tarragona. A banda de l’ascens frustrat contra el Málaga, la Pobla de Mafumet, el filial grana, va certificar el descens a la Lliga Elit. D’aquesta manera, abandona després de 17 anys la Tercera Divisió i l’ara Tercera RFEF. La derrota del CE l’Hospitalet contra el CD Colonia Moscardó madrileny a la final del play-off d’ascens executa el descens compensat del filial grana. Amb l’entrada dels descendits Manresa i Cerdanyola, la Tercera RFEF comptava amb un excés d’equips i, per tant, la solució va ser el descens dels quatre últims i no dels habituals tres últims.

D’aquesta manera, la Pobla de Mafumet retorna a les lligues catalanes després de 17 anys. Casualment, torna amb un descens compensat i, la temporada 2006-2007, va aconseguir pujar per primera vegada a Tercera Divisió per un ascens compensat. Llavors, l’equip entrenat per Santi Coch i amb Josep Mir com a president, va quedar cinquè a Primera Catalana, però va pujar de categoria de forma compensada perquè 3 dels 4 equips catalans que van jugar el play-off a Segona B van assolir l’ascens. Aquells equips van ser el Girona FC, el CE Sabadell i el Gavà i només el Reus Deportiu es va quedar sense premi i va romandre en Tercera Divisió malgrat haver acabat com a líder del grup.

Des de llavors, el filial del Nàstic sempre ha jugat a la Tercera Divisió, malgrat en la temporada 2015-2016 en la qual l’equip dirigit per Martin Posse va jugar a Segona B després d’un ascens històric amb Alberto Varo a la porteria i Manel Cazorla, ara tècnic pobletà, com a segon de Posse.

Durant totes aquestes temporades, el filial grana ha viscut millors i pitjors moments, però sempre a Tercera Divisió. Aquesta darrera temporada, l’equip entrenat per Adolfo Baines va entrar en una mala dinàmica de sis derrotes consecutives que els va portar a les portes de l’abisme. A falta de quatre jornades, Baines va ser destituït per donar entrada a Àlex Accensi, qui era el segon entrenador així com el tècnic del Juvenil A del Nàstic.

Amb Accensi a la banqueta, l’equip va sumar tres derrotes i una victòria que els va salvar del descens directe, però els deixava en una situació complicada en la qual la supervivència de l’equip depenia d’agents externs. Finalment, la derrota de l’Hospitalet ha deixat al conjunt pobletà a la lliga Elit, així que el projecte de Manel Cazorla i Álex López de Groot haurà de començar des del fang per retornar a la Tercera Federació.

Més males notícies

Al descens de la Pobla s’ha de sumar el no ascens de la Pobla B. L’equip va perdre el play-off per pujar a Primera Catalana contra el Camarles.

