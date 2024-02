Joan Soteras: «Tarragona és una de les delegacions que més està creixent de Catalunya»

detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Fa un any de la seva reelecció al capdavant de la Federació Catalana de Futbol. Quin balanç en fa?

«Fa just un any que vam guanyar folgadament les eleccions i penso que en aquesta nova etapa hem millorat en tots els nivells. A Tarragona estem millorant la gestió, i això no ho dic jo, ho diuen els clubs. Hem renovat tota l’estructura federativa i, ara, els responsables ofereixen l’atenció que els clubs es mereixen. S’han acabat els favoritismes, fins fa poc no hi havia igualtat, hi havia bons i dolents».

Quin és el motiu de la seva visita a Tarragona?

«Tarragona és una de les delegacions més importants de Catalunya. Una de les coses que vaig dir en campanya electoral era que trepitjaria el territori per contactar amb els clubs i així ho he complert. El que es diu s’ha de complir, de la mateixa manera que vaig prometre que no pujaria ni un euro en cap despesa de club i de federat i així ho ha sigut aquest any i així serà en els tres anys que em resten al càrrec».

Quina és la situació del futbol a Tarragona?

«El futbol català està en creixement i Tarragona és un dels territoris que més ha crescut. Des que va entrar a treballar el nostre equip hi ha 3.500 fitxes federatives i 260 equips més. Es nota que la gent té ganes de futbol. A més, cada vegada hi ha més gent jove en les categories de futbol territorial. Ara, hem de treballar entre tots fora del terreny de joc, perquè avui dia tenim més problemes a la grada que sobre el camp. Entre tots hem de fer un esforç per erradicar la violència dels camps».

I pel que fa al futbol femení?

«Segueix la mateixa línia de creixement. Som la Federació que més llicències té de tota Espanya. Des que vam arribar, a Tarragona hem passat de 14 clubs de futbol femení fins als 36 que competeixen enguany. Hem incorporat dues sotsdelegades que fa un any i mig que treballen en el futbol femení. Totes dues formen part de l’estructura de la Comissió del Futbol Femení. A més, continuarem donant suport amb la campanya Orgullosa i oferint ajudes per als clubs que tinguin equips de futbol femení i així serà mentre jo sigui president. També continuarem lluitant per la igualtat i per eliminar el sexisme del futbol».

Sempre ha destacat que el desig de tenir més equips catalans una categoria superior, com veu la temporada del Nàstic?

«M’agradaria que el Nàstic pugés. Primer, perquè és un club català, segon, perquè és el Nàstic i, tercer, perquè com més equips catalans hi hagi en el futbol professional, millor per la Federació Catalana. Amb el Nàstic guardo una relació bona i correcta, el seu president em va trucar personalment per felicitar-me quan vaig sortir reelegit».

Com a president de la Primera Federació, quina és la seva opinió dels equips filials?

«És un tema delicat. Els filials juguen amb altres armes perquè estan sota el paraigua d’equips que es troben en el futbol professional. La meva aposta és que els filials no puguin disposar de jugadors de més de 21 anys. Amb la potència econòmica que tenen aquests equips, poder fitxar jugadors diferencials més veterans els desequilibra amb els altres equips. Aquest és el primer pas per solucionar el problema, perquè considero que privar-los de l’ascens de categoria o que no juguin és impossible, no seria just».

Com valora l’evolució de la Primera Federació?

«Les expectatives econòmiques són les que són, cada club és una casa i ha de saber el que pot o no gastar i més si gairebé el 100% són societats anònimes. No es pot esperar que vingui papà o mamà i la Federació pagui els desgavells econòmics que puguin haver-hi. El que sí que farem és un control econòmic més estricte i hi haurà clubs que no podran fitxar si se sobrepassen en despesa».