L’Hospitalet de l’exgrana Óscar Gómez, l’esperança de la Pobla per salvar-se

El duel de demà entre el Nàstic i el Málaga no és l’única final d’un play-off d’ascens que és crucial per als interessos dels tarragonins. El Centre d’Esports l’Hospitalet disputa diumenge contra el CD Colonia Moscardó madrileny el primer partit de l’eliminatòria per l’ascens a Segona RFEF. Que pugi l’equip català és clau perquè, en cas de donar-se, el filial del Nàstic, la Pobla de Mafumet, certificaria la permanència a la Tercera Federació. La clau està ara a les botes del tarragoní Óscar Gómez, pitxitxi de l’Hospitalet amb 13 gols.

El jove davanter del barri de Llevant de Tarragona afronta amb il·lusió el darrer escull per celebrar un ascens amb el seu equip. Després d’una temporada complicada i marcada per les lesions, el jugador de 23 anys ha despertat enguany el seu olfacte golejador, assolint 13 gols en la fase regular i completant una excel·lent temporada a Tercera Federació. És difícil encontrar en la categoria un davanter amb tant gol i el tarragoní va tenir el seu espai per brillar aquesta temporada en un equip que aspira a recuperar la Segona Federació.

Óscar Gómez compleix el segon any a l’equip barceloní. La darrera temporada va estar cedit pel Nàstic i, el darrer estiu, va fitxar per l’Hospitalet després de no renovar amb el conjunt grana. Gómez va iniciar els seus passos futbolístics al benjamí del planter grana i, a infantils, va fitxar per la base de l’Espanyol. Va tornar a Tarragona com a juvenil, on va militar a la Pobla de Mafumet. D’aquesta manera, l’ascens amb l’Hospitalet tindria un doble premi, perquè evitaria el descens del filial grana a la lliga Elit. Ara mateix, dos equips catalans han descendit de Segona Federació i, en cas que l’Hospitalet no pugi, hi hauria un descens compensat per quadrar els equips participants, fet que perjudicaria a la Pobla de Mafumet de Manel Cazorla amb un descens.

Gómez ha arribat a la final amb l’Hospitalet després de superar dues eliminatòries contra l’AE Prat i contra el Badalona, ara, l’últim escull és el Moscardó madrileny. «Preparem la final com la resta de partits de la temporada. Amb tot, el nostre objectiu era pujar de categoria i diumenge hi haurà un gran ambient a l’estadi per afrontar el repte» va destacar el davanter tarragoní.

No està sol

Tres exgrana més acompanyen al tarragoní en el play-off d’ascens. El referent Ton Alcover, de Móra d’Ebre es va formar al planter grana, gran part de la carrera a l’Hospitalet. També està Joel Lasso, que va vestir de grana entre el 2018 i el 2020 i també Cristian Lobato, qui va jugar amb el Nàstic a Segona Divisió i va participar en el play-off d’ascens a Primera Divisió amb Vicente Moreno.

Record grana

Óscar Gómez també té un ull posat al seu exequip: «El Nàstic és l’equip de la meva ciutat i, a més, he compartit vestuari amb molts jugadors que ara són a la plantilla (Montalvo, Marc Álvarez i Óscar Sanz), així que espero que puguin celebrar l’ascens».

