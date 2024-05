Manel Cazorla és el nou entrenador de La Pobla de Mafumet

La Pobla de Mafumet ha arribat a un acord amb Manel Cazorla perquè es converteixi en l’entrenador del filial grana de cara a la temporada 2024/25.

Manel Cazorla Gómez (1978; Valls) comença una nova etapa al club, la primera va ser com a jugador del primer equip, la segona va ser en els seus inicis a les banquetes on formava part del cos tècnic amb Ivan Moreno i després amb Martín Posse aconseguint l’ascens a Segona B la temporada 14/15, més tard a la temporada 17/18 quan entrenava al Juvenil A del Nàstic, també va ocupar la banqueta interinament com a segon entrenador de Xisco Muñoz.

Després de passar per les banquetes del futbol base del Nàstic, C.F. Borges Blanques i U.E. Valls on va aconseguir l’ascens a la Lliga Elit, quedant-se a un pas de pujar a 3a RFEF, Cazorla arriba ara a La Pobla com a primer entrenador liderant el cos tècnic.

