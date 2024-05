Premi a la regularitat: el Nàstic tanca la lliga segon amb 70 punts

El Nàstic de Dani Vidal va tancar dissabte la lliga regular en segona posició després de superar el Rayo Majadahonda amb un gol de Pablo Trigueros. Els grana reben un premi a la regularitat i tanquen la competició en segona posició i amb 70 punts, només per sota del Deportivo de la Coruña.

Aquests números no es s’havien repetit a can Nàstic des de la temporada 2015/2016, quan el conjunt llavors entrenat per Vicente Moreno va tancar la lliga en Segona Divisió tercer, amb 71 punts, entrant al play-off d’ascens a Primera Divisió. Amb aquests punts els de Dani Vidal haurien assolit l’ascens directe l’any passat, perquè l’Amorebieta va acabar pujant amb 69 punts en total.

Dissabte el Nàstic va ser pràctic i va tancar el duel de la mateixa manera que va començar la lliga: a pilota aturada. Borja Martínez, habitual executor, va centrar al punt de penal a un espai on va aparèixer Pablo Trigueros per marcar el seu cinquè gol del curs, tots ells de cap en una jugada d’estratègia i servits per Borja.

En general, el joc de l’equip va distar molt del que es va mostrar a la pista del Barça Atlètic i, fins i tot, el Rayo Majadahonda va tenir moments de domini. Això sí, Dani Vidal va optar per reduir riscos al mínim i ni Alan Godoy i Óscar Sanz van jugar i Joan Oriol i Marc Fernández van entrar al segon temps per no veure la cinquena targeta groga. Malgrat això, el Nàstic va fer la seva feina i va fer nul·la la victòria blaugrana contra el Celta de Vigo a l’últim sospir.

D’aquesta manera el Nàstic tanca la competició amb una regularitat màxima, sumant a la primera volta 35 punts havent marcat 22 gols i encaixat 11 i sumant 35 punts més a la segona volta, anotant 18 dianes i rebent 13 gols. A més, s’acomiada de la temporada com el millor local del grup I amb 12 victòries, 5 empats i 2 derrotes. Com a curiositat, aquests són els mateixos números exactes del Ceuta com a local aquesta temporada.

En la roda de premsa post-partit, el tècnic grana, Dani Vidal, es va mostrar «molt content per la regularitat que ha aconseguit l’equip aquesta temporada». Amb tot, la temporada ja queda enrere i Vidal ja mira cap a la primera eliminatòria del play-off contra el Ceuta: «El meu cos tècnic ha analitzat al rival i ja tinc tota la informació en el disc dur, ara toca posar-se a treballar», va assenyalar.

El Nàstic s’estrenarà contra el Ceuta diumenge 2 de juny a les 21.15 h.

El camí del Nàstic cap a la Segona Divisió ja està marcat. Com a segon classificat del grup I, el Nàstic s’estrenarà contra el cinquè del grup II, l’AD Ceuta. El primer duel del play-off serà a l’estadi Alfonso Murube el diumenge 2 de juny a les 21.15 hores. La tornada serà al Nou Estadi el 8 o 9 de juny, amb un horari encara per confirmar. En una hipotètica final, els grana es jugarien l’ascens contra el vencedor del Celta Fortuna-Málaga CF. A l’altre quadre, el Córdoba, la Ponferradina, l’Ibiza i el Barça

