De cap a Ceuta (1-0)

A la segona posició per un cop de cap. El Nàstic de Tarragona va segellar la segona posició gràcies a una virtut que ha donat moltes alegries aquesta temporada: les jugades assajades. El gol de Pablo Trigueros a la segona meitat va ser suficient per col·locar al Nàstic segon. Ara, toca mirar cap a Ceuta la pròxima setmana.

Dani Vidal va optar per les rotacions en l'onze inicial per evitar baixes innecessàries de cara al primer partit de play-off. Joan Oriol, Óscar Sanz i Alan Godoy es van quedar a la banqueta en favor d'Iker Recio, Álex Mula i Borja Martínez. Els grana apostaven per tornar a jugar amb Pablo sol com a davanter en la punta d'atac i només Gorostidi jugava des de l'inici apercebut.

El Nàstic necessitava el triomf per assegurar la segona posició i la primera ocasió de gol va arribar al segon minut de partit. Mula va fer l'espai a la frontal per a Jaume Jardí, però l'extrem va dubtar massa i, quan va rematar, es va trobar un defensor just a sobre per bloquejar el tir. Aquesta va ser la primera espurna de l'atac grana, però el Rayo Majadahonda la va apagar ràpidament. El conjunt madrileny, últim i descendit des de fa setmanes, es va presentar valent en el Nou Estadi Costa Daurada. El Nàstic va abaixar les revolucions, no volien riscos i buscaven tranquil·litzar el partit i el Rayo ho va aprofitar per començar a dominar la possessió.

La pressió del Rayo va obtenir els seus fruits i, després d'una pèrdua de Jardí, Berzal va aprofitar per estavellar una pilota al pal. El Rayo no anava a posar les coses gens fàcils. Els grana no es trobaven còmodes amb la pilota, però, a poc a poc, van aconseguir les seves ocasions. De fet, van tenir tres de seguides amb el mateix protagonista: Pablo Fernández.

La dupla Andy-Pablo es va tornar a trobar. L'alacantí va centrar al segon pal cap a Pablo, però l'asturià, amb un remat forçat, va enviar la pilota fora. La connexió va tornar a aparèixer a la següent jugada, de nou una centrada. Aquesta vegada, el remat de cap va ser al punt de penal i Dani Martín el va atrapar. Seguidament, Iker Recio va guanyar de nou pel forat del Rayo a la banda esquerra. El centre va ser per sota i Pablo va allargar la cama, però la pilota va sortir fora.

El Rayo no es va quedar aturat. Poc després, Navarro es va plantar tot sol davant de Varo, però el porter de la Canonja es va fer valer per aturar el mà a mà. Poc després, l'Àguila va tornar a alçar el vol per aturar, en tres temps, un remat de Berzal al primer pal. El Nàstic patia, però Varo no deixava caure l'equip.

Poc a poc, el partit se n'anava al descans sense gaires ocasions més i amb un Nàstic una mica incòmode amb l'esfèric.

La segona meitat va tenir la mateixa inèrcia que la primera. Marc Fernández va sortir per Mula i va tenir la primera ocasió del segon temps amb un xut ras des de l'interior de l'àrea que va aturar Dani Martín. Malgrat això, el joc es tornava a complicar. Es necessitava màgia i Dani Vidal va donar sortida a David Concha. Amb el de Santander sobre la pista, el Nàstic va fer una passada endavant.

Els minuts passaven i les molèsties apareixien, de fet, Pol Domingo i Pablo van acabar el partit tocats, tot i que el primer va ser substituït per precaució. Quan des del joc associatiu no surten les coses, s'han d'aprofitar les jugades a pilota aturada. Borja Martínez, el de sempre, va centrar una falta a uns metres del vèrtex de l'àrea. El manxec la va posar al punt de penal, en un espai on no hi havia d'haver ningú. Pablo Trigueros va aparèixer. El central coneixia la jugada, va trencar el fora de joc i va rematar a plaer davant de Dani Martín. De la mateixa manera que va començar la temporada, amb un gol de Nacho de córner picat per Borja, ara Trigueros va posar la segona posició a tir per al Nàstic.

Els grana van saber tancar el partit i, ara, el rival que els espera és el Ceuta la setmana vinent. A una hipotètica final, els grana s'enfrontarien al guanyador entre el Celta de Vigo i el Màlaga.