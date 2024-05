El Juvenil A del Nàstic fa vibrar el Nou Estadi i es classifica a la semifinal als penals (1-1)

El Juvenil A del Nàstic va fer vibrar ahir el Nou Estadi Costa Daurada superant el Sant Cugat a la tanda de penals. Després d’un gol de Nacho Carbajosa i l’empat del Sant Cugat en un imprecís, els visitants es van tancar en defensa i el duel es va decidir als penals amb un heroic Alex Peiri.

El futbol es va allargar un dia més al Nou Estadi Costa Daurada. Ahir, els aficionats grana –no va fallar Orgull Grana– i del Sant Cugat van omplir la tribuna baixa i part de l’alta per presenciar el duel de Copa Catalunya. A la zona noble no va faltar Fredrik Wester. El membre del Consell d’Administració del Nàstic és un habitual en els partits del Juvenil A. El president del Nàstic, Josep Maria Andreu, i l’extrem Andy Escudero, també van presenciar l’encontre.

És la primera vegada en aquesta temporada que el Juvenil A jugava al Nou Estadi i va voler fer valer la seva condició de local des del primer minut. Esperonats per la seva afició, els joves jugadors grana van presentar un joc trenat ben clar i decidit. Pau Ortega, el capità, era l’enllaç entre la davantera i el mig del camp i va tenir la primera ocasió del partit amb un xut llunyà que es va perdre per sobre del travesser.

Els grana, entrenats per Àlex Accensi, van destacar per les bandes amb Arnau Ciuró i Marc Moreno, que guanyaven espais per plantar-se a l’àrea. De fet, una combinació entre Ciuró i Nacho Carbajosa, un dels homes més avançats, va provocar el córner que va convertir-se en el primer gol del partit. El xut al segon pal va ser massa llarg, però els grana van mantenir viva la jugada.

Una passada hàbil del central Emmanuel Wanjala va habilitar el centre des de l’àrea d’Álex Mateo. Nacho es va llançar al remat i, entre el davanter i un defensor rival, la pilota va acabar al fons de la xarxa. Els grana van mantenir un control clar i decidit, però la pressió del Sant Cugat va ser clau. Els visitants no van perdonar i, una pilota perduda grana va acabar amb el gol de l’empat.

Els d’Accensi van reincorporar-se al partit des de la calma i el control de l’esfèric. El pitxitxi Jan Virgili buscava espais per fer mal i els extrems imitaven la intensitat del primer equip i col·laboraven en defensa.

A la segona meitat, el Sant Cugat es va tancar amb tot i el Nàstic va fregar el gol en múltiples ocasions. Ni amb vuit minuts de temps afegit els grana van evitar que el duel es decidís als penals. Els d’Àlex Accensi no van fallar, cap dels llançadors va errar el tir i el porter Alex Peiri va ser l’heroi aturant l’últim i classificant el Nàstic a semifinals. Ara, els grana jugaran contra l’Espanyol, equip de Divisió d’Honor, la pròxima setmana.