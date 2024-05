El Nàstic apunta cap a la segona posició, la més beneficiosa de cara al ‘play-off’

El darrer diumenge el Nàstic de Dani Vidal va assegurar matemàticament el bitllet per al play-off d’ascens després de la victòria contra l’SD Logroñés i l’empat de la Cultural Leoensa. Ara, quan faltaven dues jornades per acabar la fase regular, els grana tenen un nou objectiu: assaltar la segona posició.

Entrar en el play-off tan alt a la classificació té beneficis que podrien ser claus de cara a l’ascens, com per exemple la possibilitat de jugar el partit de tornada de cada eliminatòria a casa, evitar el segon classificat –l’equip més fort de la fase– i també que, en cas d’empatar l’eliminatòria tot i després de jugar la pròrroga, el Nàstic sortiria com a vencedor perquè no hi ha tanda de penals.

L’any passat va ser la primera vegada en el qual el play-off el format va ser en eliminatòries d’anada i tornada i la realitat és que els beneficis per quedar millor posicionat van ser decisius. L’Eldense va ser el segon classificat del grup II. En primera ronda, va remuntar un 3-2 en contra el Celta Fortuna amb un 2-0 davant de la seva afició.

Finalment, en la fase final, va obtenir el bitllet de l’ascens a Segona Divisió després d’empatar l’eliminatòria contra el Real Madrid Castilla amb un 4-4 global. Com va ser segon, el premi se’l va endur els valencians per sobre del Castilla, que va quedar tercer.

D’altra banda, el Castellón va gaudir i va patir d’aquests beneficis. En primera ronda va eliminar el Deportivo després d’empatar l’eliminatòria i va perdre la final per l’ascens contra l’Alcorcón, que es va emportar el duel en el segon partit disputat al seu estadi.

El Nàstic depèn de si mateix

La victòria del Deportivo contra el Barça Atlètic no només va donar l’ascens directe a l’equip corunyès, sinó que també va fer que el Nàstic depengui de si mateix per acabar la lliga segon. Si el Nàstic guanya aquest dissabte el derbi, empataria al Barça Atlètic en punts a la classificació, però s’emportaria un average clau per avançar-lo en la classificació.

D’aquesta manera, una victòria a casa contra el Rayo Majadahonda, el cuer de la categoria, seria suficient per assolir l’objectiu. També hi ha un camí més difícil. En cas d’empatar, podria mantenir les opcions, però els grana no només no dependrien d’ells mateixos, sinó que també entrarien en joc el Celta Fortuna i la Ponferradina si guanyen aquest dissabte.

Els dos últims sense Vidal

Els dos últims partits de lliga seran sense Dani Vidal a la banqueta. Contra l’SD Logroñés, el tècnic grana va ser expulsat per Sergio Escriche per, segons destaca a l’acta: «Per colpejar amb el peu una ampolla d’aigua des de l’àrea tècnica, introduint-la uns metres dins del terreny de joc, després del gol visitant».

Per als entrenadors, veure una vermella sempre els comporta, com a mínim, dos partits de sanció, així que Vidal no serà present ni contra el Barça ni contra el Rayo.

