El Nàstic millora en sensacions i apunta cap a la segona posició

El Nàstic de Tarragona ja és, matemàticament, equip de play-off. La victòria contra l’SD Logroñés del dissabte va posar al conjunt grana peu i mig dins de la fase d’ascens i la punxada de la Cultural Leonesa contra el Teruel ho ha certificat. D’aquesta manera, el Nàstic encara les dues últimes jornades amb la seguretat que lluitarà per pujar de categoria. Ara, la tasca dels tarragonins és doble. Per una banda, allargar les bones sensacions sobre la gespa i, de l’altra, pispar-li la segona posició al Barça Atlètic per entrar a la fase d’ascens amb beneficis.

A nivell de joc, el Nàstic va fer una passada endavant contra l’SD Logroñés. Si contra el Sabadell Dani Vidal va sortir insatisfet pel baix nivell de qualitat individual en el darrer tram del partit, l’equip ha reaccionat per capgirar-ho. Alan Godoy i Jaume Jardí van ser els protagonistes de l’atac grana. Els dos van col·laborar en el primer gol. El reusenc es va encarregar de filtrar una pilota cap al canari i aquest va fer la resta. Godoy va driblar, va buscar l’espai i va foradar la porteria rival gestionant a la perfecció la seva definició per posar l’1-0. Fins i tot, poc després, va definir de forma supèrbia fent un barret al porter rival per finalitzar una gran jugada de Gorostidi. Amb tot, aquella jugada va ser anul·lada per fora de joc. No va ser ni la primera ni l’última vegada que Godoy va caure en fora de joc, i és que l’estil del davanter de guanyar l’esquena al defensor requereix aquest risc.

D’altra banda, Jaume Jardí va mostrar de nou que el colpeig des de l’exterior és el seu punt fort. Aquesta vegada va ser de falta directa des de la frontal de l’àrea. Cinc jugadors de l’SD Logroñés van formar la barrera i un més estava estirat a terra per prevenir el xut ras. Cap d’ells va ser suficient per interceptar un remat perfecte que va anar teledirigit cap a l’escaire.

El tècnic Dani Vidal va assenyalar que «aquests gols són la conseqüència del pas endavant de tot l’equip». Amb tot, els dos golassos serveixen per omplir de confiança a jugadors que han de ser clau. Primer, Godoy, qui prometia gols, velocitat i intensitat en la seva arribada a l’hivern i eren les dianes les que no arribaven. I segon, Jaume Jardí, un referent del Nàstic que genera quan l’equip està més perdut. Ara, amb la derrota del Barça, toca continuar creixent per pispar-li la segona posició.