Alan Godoy, el ‘llamp’ que necessita l’atac del Nàstic en el tram final de temporada

Dos finals per aconseguir la segona posició i el play-off. Després

d’assolir matemàticament la fase d’ascens el darrer cap de setmana, el Nàstic es prepara per encarar el tram decisiu de la temporada. En aquests partits són els que requereixen la millor versió de cada jugador i, contra l’SD Logroñés, va tornar a endollar-se una peça més que necessària per a l’equip: Alan Godoy. El canari va tornar a mostrar la seva velocitat per trencar la defensa rival amb la força d’un llamp i marcar l’1-0 en el seu millor partit de grana.

El davanter va arribar a Tarragona en el mercat d’hivern com una eina més per reforçar l’atac. Els grana necessitaven gols, és la gran tasca pendent d’aquesta temporada, i el canari prometia ser el revulsiu que l’equip necessitava. De fet, l’any passat va arribar en les mateixes circumstàncies a l’Atlético Sanluqueño de Segona Federació. La seva entrada va propulsar l’equip andalús i, amb set gols en tretze partits, va assolir l’ascens a Primera Federació i també es va guanyar l’oportunitat de fer el salt a Segona Divisió.

El canari va arribar al Nàstic per reproduir aquesta èpica i així ho va fer durant el primer mes. Godoy va ser el jugador desequilibrant, veloç i habilitador que va permetre revolucionar la part ofensiva de l’equip. Va aterrar a Tarragona amb la força d’un llamp. En els tres primers partits va sumar una assistència i un gol que el van propulsar cap a l’onze inicial. Amb tot, amb el pas de les jornades, el seu impacte en atac es va diluir. Godoy no va perdre la intensitat. Va executar el seu paper com a acompanyant de Pablo afegint-se a la pressió grana, tot i que a vegades va ser desmesurada i li va fer acumular quatre targetes grogues. Malgrat això, els davanters viuen del gol i el seu paper va quedar relegat al del revulsiu i, finalment, va quedar-se en segon pla.

El darrer dissabte, contra l’SD Logroñés, Godoy es va decidir a tornar a ser el protagonista. El davanter canari va tornar a brillar en el seu punt fort: la velocitat. D’aquesta manera, va va aconseguir el seu segon gol amb la samarreta grana, trencant dotze partits de sequera.

El canari va rebre una passada filtrada de Jaume Jardí i es va plantar a l’àrea rival amb només un defensor entre la porteria i la pilota. El davanter va treure el seu arsenal tècnic i va driblar, va buscar l’espai i va posar la pilota en un forat en el qual el porter visitant no hi podia arribar. Amb el gol Godoy va trencar la sequera general del Nàstic i també va guanyar en confiança. Marcar va ser una alliberació i es va notar en la resta del partit. El canari es va mostrar més elèctric i precís, fins i tot va marcar el segon fent un barret al porter, tot i que la jugada va ser anul·lada per fora de joc. Fins i tot, a la segona meitat es va animar a executar un remat acrobàtic que va sortir fora per ben poc.

Dissabte, Godoy va tornar a ser el llamp que el Nàstic necessitava. De fet, també el duu en el seu pentinat. Ara ha de mantenir-se endollat en el tram de la temporada en el qual brillen els jugadors decisius.

Marea grana al JohanCruyff

El Nàstic ha preparat la darrera Marea Grana de la lliga de cara al duel de dissabte a les 19 h contra el Barça Atlètic. Els interessats en formar part de l’expedició ho podran fer per 23 euros, un cost que inclou l’entrada i l’autocar. Les entrades es podran comprar a les oficines del Nou Estadi fins al divendres a les 13.30 hores.

Et pot interessar: